В России стартовали продажи кроссоверов Xpeng: цены на новинки с «Яндексом» и гарантией

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В России стартовали продажи электрических кроссоверов Xpeng G6 и Xpeng G9, оснащённых встроенными сервисами «Яндекса» и официальной гарантией. Первые автомобили передадут владельцам в ноябре. Навигацией, музыкой и другими функциями можно пользоваться непосредственно на экранах машин, без подключения смартфона.

Обе модели получили полный набор сервисов «Яндекса», включая «Карты», «Навигатор», «Видео» и «Музыку» с подкастами и аудиокнигами. После авторизации через «Яндекс ID» водителям становятся доступны сохранённые адреса, любимые композиции, плейлисты и аудиокниги. Обновление сервисов выполняется «по воздуху», а пользовательская поддержка работает круглосуточно.

На российском рынке Xpeng G6 и Xpeng G9 представлены в полноприводных версиях. Обе модели построены на 800-вольтовой архитектуре. Зарядка аккумулятора с 10 до 80% занимает 12 минут, а запас хода по циклу WLTP достигает 510 км у кроссовера G6 и 540 км у флагманского G9.

Силовая установка Xpeng G6 развивает 487 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды. У Xpeng G9 электромоторы суммарно выдают 575 л. с., что позволяет автомобилю набирать «сотню» за 4,2 секунды.

В стандартное оснащение обеих моделей входит комплекс помощи водителю Xpilot Assist. В его состав входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, распознавание дорожных знаков и дистанционная парковка.

Флагманский Xpeng G9 дополнительно оснащён двухкамерной пневмоподвеской. Она автоматически регулирует жёсткость с учётом дорожных условий, «сглаживает» неровности и снижает крены кузова в поворотах.

Кроссоверы G6 и G9 получили вентиляцию передних кресел и «зимний» пакет. В него входят подогревы всех сидений, рулевого колеса и зоны стеклоочистителей. Для обеих моделей также доступен дизайн-пакет «Чёрный обсидиан».

В салоне флагманского Xpeng G9 установлены два экрана с разрешением 2,4K каждый и аудиосистема с 20 динамиками. Для отделки используется натуральная кожа наппа. В комплектациях «Премиум» и «Премиум+» предусмотрен массаж всех сидений.

Покупателям Xpeng со встроенными сервисами «Яндекса» предоставляется официальная гарантия сроком 5 лет или 120 000 км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше. На батарею и электродвигатели действует гарантия сроком 8 лет или 160 000 км. Владельцам также доступны сервисное обслуживание в 23 официальных дилерских центрах в 16 регионах России и помощь на дороге.

Цены на кроссоверы Xpeng с сервисами «Яндекса»

Модель Цена Xpeng G6 (487 л. с., 510 км по WLTP) от 6 990 000 руб. Xpeng G9 (575 л. с., 540 км по WLTP) от 7 990 000 руб.

Ранее в России стартовали продажи нового гибридного кроссовера UMO 8 со встроенными сервисами «Яндекса». Автомобиль выпускают на заводе «Москвич» и предлагают в двух комплектациях по цене от 5 690 000 рублей.

До этого официальный дистрибьютор Li Auto представил на российском рынке гибридный кроссовер Lixiang L8. Мультимедийная система модели также поддерживает сервисы «Яндекса», а интерфейс и мобильное приложение получили русификацию.

Автор: Иван Бахарев