В России стартовали продажи нового семейного «гиганта» Volkswagen — кроссовера Talagon. Сколько он стоит

На российском рынке появился самый крупный кроссовер в китайской линейке Volkswagen — Talagon. Автомобиль поставляется в страну по «альтернативным» схемам. Модель производят на совместном предприятии FAW-Volkswagen, а покупателям доступны версии с 6-местным и 7-местным салоном. Минимальная стоимость Talagon на одном из классифайдов составляет 5 200 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

За 5 200 000 рублей Volkswagen Talagon можно заказать в Новосибирске и Благовещенске. В обоих случаях предлагается шестиместная модификация с двумя «капитанскими» креслами во втором ряду.

Фото: Автоновости Дня

В список оснащения входят полностью светодиодные фары, панорамная крыша с люком, цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс. Он получил 15-дюймовый сенсорный дисплей, а для пассажира предусмотрен отдельный 11,6-дюймовый экран. Также кроссовер оснащен аудиосистемой Harman&Kardon с 12 динамиками, трехзонным климат-контролем и кожаным салоном.

Кроме того, для Volkswagen Talagon заявлены подогрев всех сидений, массаж и вентиляция передних кресел, система кругового обзора, а также передние и задние парктроники.

Фото: Автоновости Дня

Кроссоверы с китайского рынка обычно комплектуются адаптивным круиз-контролем, проекционным дисплеем на лобовое стекло, бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя. В оснащение также входят беспроводная зарядка для смартфона, электронный стояночный тормоз, электропривод багажника с бесконтактным открытием, датчики света и дождя, атмосферная подсветка интерьера и 21-дюймовые легкосплавные диски.

Оба указанных автомобиля оснащены 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 272 л. с. и крутящим моментом 400 Нм. Мотор работает вместе с семиступенчатым «роботом» DSG и системой полного привода.

В Оренбурге аналогичный Talagon предлагают привезти за 5 350 000 рублей. В Самаре за 5 370 000 рублей продается автомобиль с 220-сильной версией 2,0-литрового турбомотора. У него такой же шестиместный салон с двумя раздельными креслами во втором ряду.

Еще несколько десятков автомобилей доступны в наличии. Мультибрендовый автосалон в Оренбурге выставил новый Volkswagen Talagon за 5 650 000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге цены на модель начинаются с 5 750 000 рублей, тогда как у крупного московского дилера стоимость выше — от 5 950 000 рублей.

В Екатеринбурге один из новых «Талагонов» с 220-сильным двигателем оценили в 5 900 000 рублей. В Казани кроссовер с таким же мотором продают за 6 390 000 рублей. В Санкт-Петербурге стоимость аналогичных автомобилей с 272-сильным двигателем достигает 6 895 000 рублей.

Ранее на российском рынке появился новый кроссовер Volkswagen Tayron L с китайского рынка. Модель доступна как в наличии, так и под заказ в разных регионах страны.

Автор: Иван Бахарев