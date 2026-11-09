В России начались продажи нового отечественного кроссовера Votour V5: цена автомобиля, выпускаемого на бывшем заводе Hyundai

Содержание:

Российский автомобильный бренд Votour начал продажи своей первой модели — кроссовера Votour V5. На старте автомобиль доступен в двух комплектациях и оснащается безальтернативным турбированным двигателем. Стоимость новинки начинается от 2 649 900 рублей, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе марки.

Votour V5 стал первой моделью бренда и вошел в серию V, которая объединит автомобили для повседневных путешествий. Длина кроссовера составляет 4590 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1685 мм, а колесная база достигает 2720 мм. Дорожный просвет равен 190 мм. Спереди используется независимая подвеска типа «МакФерсон», сзади установлена «многорычажка».

«Автомобиль создан для тех, кто постоянно находится в поиске нового и стремится разнообразить повседневную жизнь. Такие люди ищут для себя современный, технологичный и функциональный автомобиль, который обеспечивает разумный баланс стоимости и комфорта», — утверждают в пресс-службе Votour.

Покупателям предложены две комплектации Votour V5 — «Комфорт» и «Престиж». Независимо от версии кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с., шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 11,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 180 км/ч. Заявленный средний расход топлива в смешанном цикле — 8 л/100 км. Объем топливного бака равен 57 литрам. Вместимость багажника варьируется от 486 до 977 литров в зависимости от положения задних сидений.

Цены на Votour V5

Комплектация Цена «Комфорт» 1.5T 147 л. с. 6DCT 2WD 2 649 900 руб. «Престиж» 1.5T 147 л. с. 6DCT 2WD 2 869 900 руб.

В стандартное оснащение версии «Комфорт» входят круиз-контроль, задние датчики парковки, бесключевой доступ со стороны водителя, а также вентиляция и электрические регулировки передних сидений. Кроме того, автомобиль получил передний подлокотник с охлаждаемой нишей, салонный фильтр стандарта CN95 и камеру заднего вида.

Уже в «базе» Votour V5 предусмотрен набор «теплых» опций для эксплуатации в зимних условиях. В него входят подогревы лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, заднего стекла, рулевого колеса и передних сидений. В комплектации «Престиж» к ним добавляется подогрев задних сидений.

Фото: Автоновости Дня

Комплектация «Престиж» дополнительно включает электропривод двери багажника, подлокотник для пассажиров второго ряда, передние датчики парковки, датчик дождя и атмосферную подсветку интерьера. Также автомобиль оснащается более «продвинутой» акустикой Sony с восемью динамиками.

В оснащение «топового» V5 входят система кругового обзора 360° и функция обзора пространства под автомобилем. Расширенный комплекс систем безопасности включает боковые подушки безопасности, мониторинг слепых зон, предупреждение при открывании дверей и предупреждение о столкновении сбоку при движении задним ходом.

По данным пресс-службы Votour, конструкция и оснащение кроссовера V5 изначально адаптированы к российским дорогам и климату. Отдельное внимание уделено долговечности и защите кузова. Днище и скрытые полости обрабатываются воском, а на кузов наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную и антишумную защиту.

В Votour сообщили, что первые клиенты, купившие Votour V5 в течение первого месяца после начала продаж, получат продленную гарантию. Она будет действовать два года после завершения периода гарантийной и технической поддержки, охватывая шестой и седьмой годы владения автомобилем.

Серийное производство Votour V5 по методу полного цикла организовано на автозаводе холдинга «АГР» в Сестрорецке (Санкт-Петербург). Ранее на этом предприятии выпускались автомобили Hyundai и Kia для российского рынка. Запуску производства предшествовала масштабная модернизация завода, проведенная в первой половине 2026 года.

Автор: Иван Бахарев