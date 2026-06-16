В России появился новый надёжный семиместный кроссовер по цене ниже, чем у «китайцев»

На российских онлайн-площадках появился в наличии для заказа новый семиместный кроссовер Ford Edge L, изначально разработанный для рынка Китая. Компании из таких городов, как Владивосток, Омск и Липецк, предлагают доставку этого автомобиля без пробега, при этом стоимость, согласно данным «Автоновостей дня», начинается примерно от 4 600 000 рублей.

Отметим, что сходный по характеристикам китайский кроссовер GAC GS8 с семиместной компоновкой, несмотря на актуальные прямые скидки, продаётся дороже — его стартовая цена составляет 4 649 000 рублей. Еще выше ценник на свежий Changan CS95 модельного 2025 года, который дилеры оценивают минимум в 4 849 900 рублей.



Фото: Автоновости Дня

Ford Edge L представляет третью генерацию модели Edge, ориентированную специально на китайских автолюбителей благодаря сотрудничеству Changan Ford. Новый кроссовер дебютировал в 2023 году, сменив предшественника Edge Plus. В отличие от американской версии модели, этот вариант заметно увеличился в размерах и оснастился тремя рядами сидений.

По своим габаритам китайский Ford Edge L сопоставим с Toyota Highlander и занимает промежуточное положение между Ford Explorer и Lincoln Nautilus. Длина автомобиля достигает 5000 мм, ширина — 1961 мм, высота — 1773 мм, расстояние между осями составляет 2950 мм.



Фото: Автоновости Дня

Все варианты Ford Edge L, доступные для заказа в России, оснащены одинаковым силовым агрегатом — это двухлитровый бензиновый турбодвигатель EcoBoost мощностью 252 л. с. с крутящим моментом 378 Н·м. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода.

Потенциальные покупатели во Владивостоке могут оформить заказ на кроссовер в комплектации Luxury за 4 600 000 рублей. Данный вариант выделяется кожаным интерьером в конфигурации 2+2+3, наличием панорамной крыши с люком, четырёхзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, мультифункциональным четырехспицевым рулём, системой бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой. Кроме того, в оснащении предусмотрен внушительный экран длиной 1,1 метра, объединяющий виртуальную приборную панель и мультимедийную систему с 27-дюймовым 4K-дисплеем, а также обширный список дополнительных опций.



Фото: Автоновости Дня

Покупатели могут выбрать и другие версии: к примеру, модификация Fashion с уменьшенным дисплеем предлагается во Владивостоке за 4 986 000 рублей. В Омске за топовую комплектацию Edge L с 27-дюймовым экраном дилеры просят 5 350 000 рублей, а одна из компаний Владивостока готова доставить такой автомобиль за 6 000 000 рублей.

Стоит добавить, что Ford Edge L был отмечен в свежем обзоре самых надежных автомобилей Китая по версии подразделения американской исследовательской компании J.D. Power. По этому показателю он показал минимальное количество неисправностей на сто автомобилей в своем классе.

Бренд Ford, согласно исследованию портала iSeeCars, занял седьмую позицию среди массовых производителей по способности моделей преодолевать до 400 000 километров без серьёзных технических проблем.

Автор: Иван Бахарев