В России стартовали продажи нового кроссовера Changan UNI-Z с оцинкованным кузовом: объявлена цена

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Компания Changan начала продажи нового городского кроссовера UNI-Z в России. Презентация модели состоялась в Москве. Как стало известно «Автоновостям дня», автомобиль получил полностью оцинкованный кузов, за исключением крыши, и предлагается на российском рынке в двух комплектациях. Стоимость начинается от 3 249 000 рублей.

По своим размерам UNI-Z скорее относится к среднеразмерным кроссоверам, а не к компактным моделям. Длина автомобиля составляет 4718 мм, ширина — 1880 мм, колёсная база — 2780 мм. Передний свес равен 974 мм, задний — 964 мм. Дорожный просвет достигает 179 мм, а углы въезда и съезда составляют 19 и 25 градусов соответственно. Объем багажника варьируется от 638 до 1425 литров в зависимости от положения спинок второго ряда.

Цены на UNI-Z

Комплектация Цена «Люкс» (1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD) 3 249 000 руб. «Техно» (1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD) 3 349 900 руб.

Базовая версия «Люкс» оценена в 3 249 000 рублей. В ее оснащение входят светодиодные фары и задние фонари, 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша с люком и шесть подушек безопасности, включая боковые шторки для первого и второго рядов. Также предусмотрены три задних датчика парковки, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой.

Кроме того, кроссовер в этой комплектации оснащается штатным видеорегистратором, электроприводом складывания наружных зеркал и электроприводом двери багажника с регулировкой высоты открытия.

Фото: Автоновости Дня

В салоне базового Changan UNI-Z установлены шесть аудиодинамиков и спортивные передние кресла с комбинированной обивкой из экокожи и ткани. Сиденье водителя регулируется электроприводом в шести направлениях, а пассажирское кресло имеет механические регулировки в четырех направлениях. Спинки заднего ряда складываются в пропорции 40:60.

В центре передней панели расположена мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 14,6 дюйма. Она поддерживает навигацию, онлайн-сервисы, интеллектуальное голосовое управление и телематику. Для смартфонов предусмотрено беспроводное подключение по Apple CarPlay и Android Auto.

В стандартное оснащение «Люкс» также входит комплекс активной безопасности и водительских ассистентов. В его состав включены адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении, автоматическое экстренное торможение и предупреждение о сходе с полосы движения.

Стоимость топовой версии «Техно» составляет 3 349 900 рублей. От комплектации «Люкс» она отличается 20-дюймовыми легкосплавными дисками, рейлингами на крыше, хромированными вставками на дверных ручках, динамическими указателями поворота в задних фонарях и раздвоенной выхлопной системой с четырьмя патрубками.

Фото: Автоновости Дня

В салоне версии «Техно» используется полностью экокожаная отделка сидений. Передние кресла получили вентиляцию, задний ряд — центральный подголовник и подлокотник с подстаканниками. Для водительского кресла предусмотрена регулировка поясничной поддержки, а переднее пассажирское сиденье оснащается электрическими регулировками в четырех направлениях.

В число дополнительных отличий максимальной комплектации входят атмосферная подсветка интерьера с сетчатым рисунком в боковых воздуховодах, двухслойные передние боковые стёкла и система контроля качества воздуха с функцией ионизации. Также автомобиль получает аудиосистему Sony с восемью динамиками и беспроводную зарядку для смартфона.

Перечень водительских ассистентов в комплектации «Техно» расширен за счет двух передних датчиков парковки, системы мониторинга слепых зон и ассистента перестроения. Кроме того, предусмотрены предупреждение о препятствии при открытии двери и система предупреждения о столкновении сзади.

Для эксплуатации в зимних условиях Changan UNI-Z оснащается набором «тёплых» опций. В него входят обогревы лобового стекла, рулевого колеса, передних и задних сидений. Спереди подогреваются подушка и спинка, а сзади — только подушка. Также предусмотрены 5-литровый бачок для стеклоомывающей жидкости и дистанционный запуск двигателя с ключа, позволяющий прогреть автомобиль без водителя в салоне.

Фото: Автоновости Дня

Для обеих комплектаций предусмотрен один силовой агрегат — 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 147 л. с. Максимальный крутящий момент составляет 280 Нм и доступен в диапазоне от 1500 до 3700 об/мин. Двигатель работает в связке с семиступенчатым преселективным «роботом» 7DCT. Привод у кроссовера только передний. Заявленный расход бензина АИ-92 — 7,4 литра на 100 км по циклу CLTC.

Для UNI-Z доступны четыре цвета кузова: «Лунное серебро», «Звёздный серый», «Перламутровый белый» и «Космический чёрный». Покупатели могут выбрать один из трех вариантов оформления салона — черный, коричневый или светло-серый.

Автор: Иван Бахарев