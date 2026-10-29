В России появился недорогой Volkswagen с надежным мотором — он стоит дешевле «Лады»

Российский автомобильный рынок продолжает «одаривать» новыми моделями из Китая, которые ранее у нас официально не продавались. На этот раз речь идет о седане Volkswagen Lavida XR: его привозят в Россию с использованием льготного утильсбора, а минимальная стоимость автомобиля составляет 1 500 000 рублей.

Как выяснили «Автоновости дня», изучив объявления на классифайдах, новый Volkswagen Lavida XR готовы доставить под заказ в Новосибирск за эту сумму. Продавец утверждает, что цена окончательная и включает все возможные расходы. Для сравнения, LADA Vesta с вариатором стоит от 1 608 000 рублей, а китайский Changan Alsvin 2024 года выпуска предлагается минимум за 1 889 900 рублей.

В оснащение седана входят кондиционер, тканевая обивка сидений, мультимедийная система с сенсорным экраном, мульти-руль, легкосплавные диски, электропривод и подогрев зеркал, электростеклоподъемники всех дверей, цифровая приборная панель и другие опции.

В Самаре аналогичный автомобиль предлагают привезти за 1 750 000 рублей. Более дорогую версию с кожаным салоном, круиз-контролем и рядом других дополнений готовы поставить в Новосибирск за 1 810 000 рублей.

Во Владивостоке новый Volkswagen Lavida XR с тканевым салоном оценили в 1 860 000 рублей. В Перми стоимость поставки составляет 1 867 000 рублей, а в Чебоксарах за седан просят 2 000 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Технически все представленные Volkswagen Lavida XR одинаковы. Автомобили оснащаются 1,5-литровым 110-сильным бензиновым атмосферным двигателем серии EA211. Этот мотор стал развитием атмосферных силовых агрегатов концерна Volkswagen и был разработан для азиатских и развивающихся рынков как замена известному россиянам калужскому двигателю 1.6 MPI (CWVA/CWVB).

В сравнении с российским предшественником 1.6 CWVA двигатель DRZA/DMBA лишился главного конструктивного недостатка — «масложора». У прежнего 1.6 повышенный расход масла часто был связан с особенностями конструкции поршневых колец и направляющих клапанов. В 1.5 MPI поршневая группа получила переработанную конструкцию. В связке с этим двигателем на Volkswagen Lavida XR используется классический шестиступенчатый «автомат».

Ранее стало известно о налаживании в России «альтернативных» поставок новых пикапов Volkswagen Amarok второго поколения. На одном из классифайдов ориентировочная стоимость моделей немецкой сборки начинается от 7 990 000 рублей.

Тем временем предложение новых Volkswagen Tiguan L Pro из Китая в России достигло нескольких сотен автомобилей. Кроссоверы совместного предприятия SAIC-Volkswagen продают как из наличия, так и под заказ. Минимальная цена составляет 4 200 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев