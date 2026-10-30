В России появился доступный и надежный кроссовер Honda — он дешевле популярных моделей Tenet и Geely

Кроссовер Honda XR-V, доступный только на китайском рынке и считающийся одной из самых надежных моделей в своей категории, появился в продаже в России. Благодаря «альтернативным» поставкам автомобиль предлагают как из наличия, так и под заказ. Стоимость заказных машин начинается от 2 200 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Новый Honda XR-V за 2 200 000 рублей можно заказать в Иркутске и Кемерово. Продавцы, как правило, уточняют, что указанная в объявлениях стоимость рассчитана по курсу валют на дату публикации и может измениться к моменту заказа.

Фото: Автоновости Дня

Судя по объявлениям, даже за минимальную сумму покупателю могут привезти хорошо оснащенный автомобиль 2023—2025 года выпуска. В комплектацию входят салон с отделкой из эко-кожи, панорамная крыша, кожаный мульти-руль, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, электростеклоподъемники, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой и легкосплавные колесные диски.

Еще 100 тысяч рублей придется заплатить за аналогичный кроссовер при заказе во Владивостоке, Перми и Санкт-Петербурге: там его стоимость составляет 2 300 000 рублей. В Москве, Воронеже, Тюмени, Екатеринбурге и Красноярске цена у некоторых продавцов достигает 2 400 000 рублей. Более дорогие «заказные» XR-V предлагают в Самаре, Пензе, Кирове, Мурманске и других городах.

При покупке Honda XR-V из наличия цены начинаются от 2 600 000 рублей. Именно столько автомобиль стоит в Томске. В Оренбурге за него просят 2 650 000 рублей — на 50 тысяч больше.

Для сравнения, наиболее популярный в России кроссовер Tenet T7 стоит дороже: его минимальная цена составляет 2 805 000 рублей. Geely Coolray в базовой комплектации можно купить от 2 774 990 рублей, а Haval Jolion с роботизированной коробкой передач — минимум за 2 499 000 рублей.

В Казани новый XR-V выставлен за 2 920 000 рублей, в Ярославле — за 3 050 000 рублей, в Москве — за 3 100 000 рублей. В Анапе стоимость автомобиля достигает 3 400 000 рублей, а в Петрозаводске — 3 500 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Все Honda XR-V китайского производства оснащаются одинаковым силовым агрегатом. Речь идет о 1,5-литровом атмосферном двигателе мощностью 124 л. с. и крутящим моментом 145 Нм. Двигатель работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

Напомним, в начале года Honda XR-V вошел в «тройку» самых надежных автомобилей китайской сборки. Рейтинг таких моделей подготовила одна из авторитетных автомобильных организаций КНР.

Тем временем Honda впервые вошла в число марок, легковые автомобили которых образуют парк более чем из миллиона машин в России. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков. По его словам, «миллионный» рубеж бренд преодолел только в нынешнем году, главным образом благодаря значительному объему ввоза подержанных праворульных автомобилей из Японии.

Автор: Иван Бахарев