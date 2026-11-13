В России изменился формат продаж отечественных автомобилей стоимостью менее 1 млн рублей

Компактный электромобиль Eonyx City (M2), который выпускается на одной из площадок калининградского холдинга «Автотор», поступил в продажу в гипермаркете «М.Видео» в одном из московских торговых центров.

У входа в магазин представлен автомобиль желтого цвета с черными стойками и крышей. Как указано в каталоге на официальном сайте магазина техники и электроники, модель оснащена 13-дюймовыми легкосплавными дисками, антиблокировочной системой тормозов (ABS), камерой заднего вида, электроусилителем руля и кондиционером. Также у Eonyx City (M2) есть электростеклоподъемники в передних дверях, задние датчики парковки и мультимедийная система с ЖК-экраном.

Eonyx M2 имеет длину кузова 2,8 метра и относится к тяжелым квадрициклами категории L7. При этом для управления электромобилем необходимо водительское удостоверение категории «B». За движение отвечает электромотор мощностью 10 л. с., установленный на задней оси. Тяговая литий-ионная батарея емкостью 150 А·ч обеспечивает запас хода на электричестве до 130 км.

Стоимость автомобиля составляет 990 000 рублей. На официальном сайте Eonyx цены на электрокар M2 начинаются с этой же суммы, однако в нее не входит возможная выгода для жителей Калининградской области, доступная с сентября.

В каталоге гипермаркета «М.Видео» представлен как минимум еще один электрический микрокар Eonyx — грузовой Profi Cargo с закрытым кузовом. Он оснащен 8-сильным электромотором на передней оси и батареей, рассчитанной на запас хода до 130 км. Цена такой модели ниже и составляет 800 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Для сравнения, стоимость самой доступной LADA Granta в кузове седан и базовой комплектации без кондиционера сейчас составляет 850 000 рублей. Версия с кондиционером у дилеров «АвтоВАЗа» обойдется минимум в 1 068 000 рублей.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2026 года в России продали всего 88 электрических микрокаров марки Eonyx. Именно столько автомобилей зарегистрировали в стране с января по сентябрь. Наиболее популярной моделью стала городская City (M2).

Автор: Иван Бахарев