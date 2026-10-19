В России может начаться производство новых автомобильных двигателей: что известно

Предприятие Hyundai WIA по выпуску двигателей, расположенное под Сестрорецком (Санкт-Петербург), планирует возобновить работу в 2027 году. Площадка будет функционировать под эгидой холдинга «АГР». Об этом сообщил «Клуб любителей автомобилей ТагАЗ», сославшись на собственный осведомленный источник.

Источник не уточнил, какие именно силовые агрегаты начнут выпускать после перезапуска предприятия. В настоящее время «АГР» производит двигатели только в Калуге. С апреля текущего года там собирают 1,6-литровые турбомоторы для различных моделей автомобилей, созданных холдингом «АГР» совместно с компанией Defetoo. В июле калужская площадка отметила производственный юбилей: объем выпуска достиг 25 тыс. двигателей.

Проектная мощность первой очереди предприятия составляет 150 тыс. двигателей в год. Ранее в пресс-службе «АГР» сообщили «Автоновостям дня», что следующим этапом развития площадки станет запуск механической обработки блока цилиндров и головки блока цилиндров. Одновременно продолжается программа расширения локализации критически важных компонентов. Она предусматривает подготовку к выпуску двигателей объемом 1,5 и 2,0 литра.

Завод Hyundai WIA под Санкт-Петербургом начал работу в сентябре 2021 года. Предприятие находится рядом с бывшим автомобильным заводом Hyundai. С недавних пор там отверточным методом собирают компактные кроссоверы Tenet Plus L4. Ранее на площадке выпускали аналоги бюджетных Kia и Hyundai под российским брендом Solaris.

До остановки моторное производство специализировалось на атмосферных бензиновых двигателях для автомобилей Hyundai и Kia. На предприятии выпускали агрегаты серии Gamma объемом 1,6 литра и двигатели серии Nu объемом 2,0 литра. Изначально эти моторы поставлялись в Россию из-за рубежа.

Первые сообщения о возможном перезапуске моторной площадки Hyundai WIA появились еще в 2023 году. Однако, если подобные планы тогда действительно существовали, реализовать их не удалось.

Автор: Иван Бахарев