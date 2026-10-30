Производство популярного кроссовера Haval в России могут прекратить: названа причина

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Производство кроссовера Haval M6 в России может быть прекращено. Сейчас модель выпускают на мощностях завода ПСМА в Калужской области. Haval и MGC Group (бывшая Magna в России) рассматривают такой сценарий наряду с другими вариантами, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Один из собеседников сообщил, что выпуск Haval M6 на калужском предприятии могут полностью остановить. Другой источник допускает рестайлинг кроссовера либо его замену на более маржинальную модель.

Причиной обсуждения дальнейшей судьбы автомобиля могло стать отсутствие у завода ПСМА льгот по так называемой «зелёной шкале» Минпромторга. В соответствии с этой системой автопроизводители получают от государства компенсацию утильсбора. Размер выплаты определяется уровнем локализации модели, выраженным в баллах: для 100% возмещения в прошлом году требовалось 1500 баллов, в 2026-м показатель увеличился до 2000 баллов, а в 2027 году достигнет 2567 баллов.

По словам одного из источников, без компенсации утильсбора производство бюджетного автомобиля становится для предприятия экономически неэффективным. Второй собеседник придерживается аналогичной позиции, однако окончательное решение о будущем популярного кроссовера пока не принято.

Производство Haval M6 на калужском заводе началось зимой прошлого года с наиболее простого, «отвёрточного» метода — сборки из готовых машинокомплектов. Уже в июле модель начали выпускать по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. В 2025 году с конвейера в Калуге сошло 24 500 таких автомобилей.

В представительстве Great Wall ранее отмечали, что кроссоверы калужской сборки адаптированы к российским условиям эксплуатации. Основные элементы кузова и колесные арки покрывают специальным антикоррозийным составом. Передние сиденья и наружные зеркала оснащены подогревом, а объем бачка стеклоомывателя увеличен до 4,5 литра.

Haval M6 занимает второе место по доступности среди кроссоверов Haval на российском рынке, уступая только Jolion. Автомобиль доступен в одной комплектации и оснащается безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л. с. В зависимости от версии мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом». Привод у модели может быть только передним.

Цены на Haval M6

Комплектация Цена «Оптимум» 2026 м. г., 2026 г. в., 1.5T, 143 л. с., 6MT, 2WD 2 099 000 руб. «Оптимум» 2026 м. г., 2026 г. в., 1.5T, 143 л. с., 7DCT, 2WD 2 349 000 руб.

Как сообщают «Автоновостей дня», в последний раз цены на Haval M6 в России менялись в августе нынешнего года. Стоимость версии с механической коробкой передач выросла на 50 тыс. рублей, тогда как цена автомобиля с «роботом» осталась прежней.

Автор: Иван Бахарев