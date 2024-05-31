Возможно появление в России новых отечественных седанов и кроссоверов!

Российские потребители предпочитают седаны и внедорожники классов C, D и E, но национальные производители до сих пор не представлены в этих сегментах. Об этом заявил председатель экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов в ходе парламентских слушаний.

По его словам, на эти категории автотранспорта приходится около 37% российского рынка новых легковых автомобилей, что составляет около 400 000 единиц в 2023 году, и эта доля продолжает расти.

«Это критически важный объем рынка, за который мы должны бороться и оставаться конкурентоспособными хотя бы на внутреннем рынке», — подчеркнул Андрей Кутепов.

Член Совфеда также отметил значительное увеличение доли новых китайских автомобилей на российском авторынке, которая к началу текущего года превысила 63%. По его мнению, их практически нулевая локализация угрожает развитию автопрома и отрасли компонентов в России.

«Мы сейчас работаем над поэтапным повышением утильсбора для иностранных автомобилей, не производимых на территории России. Понимаем, что важно, чтобы компоненты тоже производились здесь, иначе мы рискуем вернуться к узловой сборке», — добавил Андрей Кутепов.

В то же время «АвтоВАЗ» сообщил о резком увеличении производства. По данным компании, с января по апрель 2024 года объем производства автомобилей LADA на заводах вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, достигнув более 160 тысяч машин.

Дилерский холдинг «Автодом», ставший владельцем бывшего российского завода Mercedes-Benz в Подмосковье с апреля прошлого года, планирует выпускать на этом заводе автомобили под собственным брендом. В планах компании локализация и выпуск до восьми моделей на рынок.