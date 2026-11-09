В России планируют начать производство нового кроссовера Changan: как это может отразиться на ценах

Changan допускает запуск производства нового кроссовера UNI-Z в России в 2027 году. О возможной локализации модели, ее влиянии на стоимость и площадке для сборки корреспонденту «Автоновостей дня» рассказал исполнительный директор ООО «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин.

«У нас на сегодняшний день семь моделей уже локализованы. Соответственно, мы думаем, в следующем году тоже и эту модель локализовывать. Посмотрим, как рынок отреагирует на её восприятие, на наличие этой модели в дилерских центрах, и уже как клиент отреагирует», — рассказал Александр Кулагин в ответ на вопрос «Автоновостей дня».

Как отметил топ-менеджер, стоимость автомобиля имеет «прямолинейную» зависимость от уровня локализации производства. Поэтому российская версия Changan UNI-Z может оказаться дешевле импортной, которая сейчас поставляется в Россию из Китая. Цена модели в зависимости от комплектации составляет от 3 249 000 до 3 349 900 рублей.

[Снижение цен возможно]« за счет снижения очень большого утилизационного сбора», — пояснил Александр Кулагин.

Представитель российского офиса Changan также подтвердил, что среди потенциальных площадок для выпуска UNI-Z рассматривается калининградский завод «Автотор».

«Мы рассматриваем эту площадку, в том числе, да», — добавил Александр Кулагин.

Кроме того, Changan заинтересована в включении UNI-Z в государственный перечень автомобилей, отвечающих требованиям закона о локализации такси. Недавно список был расширен до 38 моделей. Попадание кроссовера в перечень станет возможным при локализации его производства в России и соблюдении необходимых требований.

«Если она будет локализована, то мы очень бы хотели её тоже завести в такси, конечно», — рассказал Александр Кулагин.

В настоящее время автомобили концерна Changan в России производятся только на калининградском «Автоторе». На предприятии серийно собираются кроссоверы UNI-S, UNI-T, CS35 Max и CS75Plus, лифтбек UNI-V, а также гибридные модели премиального суббренда Deepal — внедорожник G318 и кроссовер S07.

Ранее «Автоновости дня» сообщили о выходе нового Changan UNI-Z на российский рынок. Кроссовер доступен в двух комплектациях — «Люкс» и «Техно». Обе версии получили 1,5-литровый 147-сильный турбированный двигатель, семиступенчатый преселективный «робот» и передний привод.

Автор: Иван Бахарев