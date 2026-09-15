В России разрабатывают первый законопроект о беспилотниках: почему за ДТП будет отвечать не водитель

В ближайшие несколько недель Минтранс РФ направит в Госдуму законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС). Одним из ключевых положений документа станет распределение ответственности за безопасность беспилотного транспорта, сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

Министр рассказал о подготовке законопроекта во время лекции просветительского марафона «Знание. Первые», который состоялся на полях Международного форума молодёжи.

«Буквально в течение ближайших нескольких недель Минтранс внесет в Госдуму <….> закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах, сокращенно ВАТС», — сказал Андрей Никитин.

Как отметил глава Минтранса, закон должен установить порядок распределения ответственности между производителем, оператором и диспетчером, отвечающим за контроль безопасности беспилотника. По словам Никитина, по этому вопросу уже практически достигнуто соглашение с ГИБДД и надзорными органами.

Ранее в Минтрансе заявляли, что для запуска пассажирских перевозок беспилотными автобусами необходимо создать нормативную базу и подтвердить надежность технологии. Андрей Никитин также указывал, что законодательство должно определить порядок распределения ответственности в случае происшествий.

До этого Минтранс сообщал об эксплуатации беспилотных грузовиков на федеральных трассах. Их движение отслеживает платформа идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». АО «ГЛОНАСС» проводит испытания системы защиты автономного транспорта от кибератак, а также механизма его централизованной остановки при чрезвычайном происшествии.

Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» тем временем начал разработку пассажирского автобуса с системой автоматизированного вождения. В компании подчеркнули, что выпуск такого транспорта на дороги будет осуществляться поэтапно с учетом создания нормативной базы.

Автор: Иван Бахарев