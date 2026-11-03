Этот Volkswagen никогда не продавался в России: сколько стоит новая машина с надежным «автоматом» и простым двигателем

На российском рынке появился новый бюджетный седан Volkswagen, ранее практически неизвестный россиянам. Речь идет о модели Sagitar S, предназначенной для китайского рынка. Автомобиль выделяется атмосферным двигателем, проверенной автоматической коробкой передач и сравнительно доступной стоимостью.

Как выяснили «Автоновости дня», изучив предложения на одном из классифайдов, цены на новые Volkswagen Sagitar S начинаются от 1 750 000 рублей. За эту сумму заказать седан предлагает компания из Владивостока. По заявлению продавца, в стоимость включены таможенные платежи, услуги брокера и документы для последующей постановки автомобиля на учет.

Фото: Автоновости Дня

Конкретная комплектация в объявлении не указана. При этом уже в «базе» модель оснащается восемью подушками безопасности, кожаным мульти-рулем, кнопкой запуска двигателя, климат‑контролем и четырьмя аудиодинамиками. Также предусмотрены сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 12,9 дюйма, цифровая приборная панель и LED‑оптика.

В оснащение седана входят электрорегулировки зеркал, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и центральный замок с дистанционным управлением.

Во Владивостоке минимальная цена заказа нового Sagitar S составляет 1 750 000 рублей, тогда как в Находке такой автомобиль обойдется минимум в 1 880 000 рублей. У других компаний из Владивостока стоимость может доходить до 2 000 000-2 060 000 рублей.

Окончательная цена при этом способна измениться. На нее влияют курс валют, логистические расходы, размер комиссии и другие переменные, которые могут меняться со временем.

Все представленные седаны оснащаются одним и тем же силовым агрегатом. Это 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 110 л. с., работающий в сочетании с классическим шестиступенчатым «автоматом» Aisin TF-60SN.

Такая же коробка передач использовалась на Volkswagen Polo и Skoda Rapid российского производства. Двигатель 1.5, установленный на Sagitar S, считается развитием известных атмосферных моторов 1.6 от Volkswagen, которые выпускались на бывшем заводе концерна в Калуге.

Volkswagen Sagitar S представляет собой укороченную и упрощенную модификацию более крупного седана Sagitar L. Длина модели составляет 4702 мм, ширина — 1815 мм, высота — 1484 мм. Колесная база равна 2688 мм.

В основе автомобиля лежит модульная платформа MQB. Спереди установлены стойки «МакФерсон», а сзади используется торсионная балка.

Ранее в России появились поставки другого бюджетного седана Volkswagen — Lavida XR. Эта модель также выпускается в Китае, а с учетом льготного утильсбора ее стоимость в объявлениях начинается от 1 500 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев