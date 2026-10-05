Новые российские кроссоверы Umo 8 начали поставлять дилерам

Российские автосалоны начали принимать заказы на новые кроссоверы Umo 8. Для отечественного бренда Umo это вторая модель после дебютного электрокара Umo 5. Дилеры марки открыли прием заказов в августе, а первые клиенты получат забронированные автомобили уже в октябре.

Сейчас новые Umo 8 появились в столичных автосалонах, передает газета «Известия». Как и электрический Umo 5, этот кроссовер не является самостоятельной разработкой российского бренда. Основой для гибридного паркетника послужил китайский кроссовер GAC S7.

На рынок «восьмерка» выйдет в двух вариантах исполнения. Их стоимость составит от 5,69 и 6,19 млн рублей соответственно.

Гибридная силовая установка включает полуторалитровый 156-сильный турбодвигатель, предназначенный для подзарядки тяговой батареи. За движение отвечает двухмоторный (340 л.с.) полный привод. Налог будут рассчитывать только исходя из суммарной мощности двух электромоторов — 122 л.с.

В базовой комплектации Umo 8 оснащается камерами кругового обзора, современными водительскими ассистентами и мультимедиа с экраном на 15,6 дюйма. Также предусмотрены «теплые» опции, панорамная крыша, а передние кресла получили обогрев, вентиляцию и функцию массажа.

В наиболее оснащенной версии для оформления интерьера используют кожу наппа и замшу. Кроме того, автомобиль комплектуется интерактивными матричными фарами с настраиваемой анимацией и другими опциями комфорта и безопасности.

Тем временем в конце лета Umo 5 третий месяц подряд стал самым продаваемым электрокаром в России.

Фото: Umo