Главная Новости Новые российские кроссоверы Umo 8 начали поставлять дилерам
Новости

Новые российские кроссоверы Umo 8 начали поставлять дилерам

Кроссовер Umo 8 появился у российских дилеров: гибридный паркетник с полным приводом и мощностью 340 л.с. в двух комплектациях оценили в 5,69–6,19 млн рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.10.2026, 13:52·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Российские автосалоны начали принимать заказы на новые кроссоверы Umo 8. Для отечественного бренда Umo это вторая модель после дебютного электрокара Umo 5. Дилеры марки открыли прием заказов в августе, а первые клиенты получат забронированные автомобили уже в октябре.

Сейчас новые Umo 8 появились в столичных автосалонах, передает газета «Известия». Как и электрический Umo 5, этот кроссовер не является самостоятельной разработкой российского бренда. Основой для гибридного паркетника послужил китайский кроссовер GAC S7.

На рынок «восьмерка» выйдет в двух вариантах исполнения. Их стоимость составит от 5,69 и 6,19 млн рублей соответственно.

Гибридная силовая установка включает полуторалитровый 156-сильный турбодвигатель, предназначенный для подзарядки тяговой батареи. За движение отвечает двухмоторный (340 л.с.) полный привод. Налог будут рассчитывать только исходя из суммарной мощности двух электромоторов — 122 л.с.

В базовой комплектации Umo 8 оснащается камерами кругового обзора, современными водительскими ассистентами и мультимедиа с экраном на 15,6 дюйма. Также предусмотрены «теплые» опции, панорамная крыша, а передние кресла получили обогрев, вентиляцию и функцию массажа.

В наиболее оснащенной версии для оформления интерьера используют кожу наппа и замшу. Кроме того, автомобиль комплектуется интерактивными матричными фарами с настраиваемой анимацией и другими опциями комфорта и безопасности.

Тем временем в конце лета Umo 5 третий месяц подряд стал самым продаваемым электрокаром в России.

Фото: Umo

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация