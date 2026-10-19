В России начнут официально продавать новый кроссовер Lixiang L8: какие сервисы он получит

Официальный дистрибьютор Li Auto в России сообщил о завершении сертификации нового гибридного кроссовера Li L8. Модель будет поставляться на российский рынок с полностью русифицированным интерфейсом и интегрированными сервисами «Яндекса», рассказали «Автоновостям дня» в пресс-службе компании.

В Li Auto отметили, что появление нового Li 8 продолжит обновление официальной линейки бренда в России. Ранее этот процесс стартовал с презентации флагманского кроссовера L9 Livis, познакомившего российских покупателей с технологиями последнего поколения компании.

«Теперь бренд готовится вывести на рынок ещё одну модель нового поколения, расширив выбор автомобилей с последовательной гибридной силовой установкой», — заявили в пресс-службе Li Auto.

Новый Li L8 получит пятиместный салон, который обеспечит пассажирам второго ряда дополнительный комфорт, а багажнику — увеличенный объём. При этом кроссовер сохранит основные особенности автомобилей Li Auto: возможность преимущественно электрической эксплуатации в повседневном режиме, большой суммарный запас хода и развитое цифровое оснащение.

Для России Li L8 подготовят в официальной спецификации, учитывающей особенности местного рынка. Автомобиль получит полностью русифицированные интерфейсы мультимедийной системы и мобильного приложения Li Auto, а мастер-аккаунт можно будет зарегистрировать с использованием адреса электронной почты.

Мультимедийная система кроссовера будет поддерживать сервисы «Яндекса», в том числе навигацию, музыку и другие цифровые приложения. Благодаря этому владельцы смогут обращаться к привычным российским сервисам непосредственно через штатный интерфейс автомобиля, без установки сторонних решений.

В компании также подчеркнули, что завершение сертификации стало одним из ключевых этапов подготовки L8 к началу продаж в России. Данные о технических характеристиках, комплектациях, оснащении и цене автомобиля обещают раскрыть в ближайшее время.

Напомним, в сентябре Li Auto представила в Китае новый флагманский электрический кроссовер Li i9. Возможность его официальных поставок в Россию пока не определена. При этом известно, что модель стала самым аэродинамичным серийным SUV в мире, получила просторный шестиместный салон и способна разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Ранее российский дистрибьютор Li Auto начал принимать предзаказы на флагманский кроссовер нового поколения Li L9 в версии Livis. Глобальную модификацию адаптировали для российского рынка, оснастив русскоязычным приложением и сервисами «Яндекса».

Автор: Иван Бахарев