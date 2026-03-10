В России уточнили порядок применения беспилотных автомобилей

Российское правительство внесло коррективы в концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, связанной с использованием беспилотных транспортных средств. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на распоряжение, опубликованное кабмином.

Система классификации степени автоматизации автомобилей по-прежнему включает пять уровней. На первом уровне основное управление осуществляет водитель, а на пятом — транспортное средство способно самостоятельно справляться со всеми дорожными ситуациями, независимо от скорости движения и внешних условий, полностью исключая необходимость присутствия водителя.

В обновленной редакции документа расширены функции беспилотного управления на четвертом уровне. Теперь автомобиль должен самостоятельно выполнять задачи управления в привычных для себя условиях эксплуатации. В случае возникновения нештатных ситуаций предусмотрен переход в безопасное состояние с минимальным риском. Существенным изменением стало положение, согласно которому водитель не обязан находиться в салоне транспортного средства при штатной эксплуатации как на четвертом, так и на пятом уровнях автоматизации. В предыдущей версии концепции на пятом уровне присутствие водителя все же подразумевалось, хоть и без необходимости участия в управлении.

Под штатной эксплуатацией подразумевается совокупность географических, погодных, дорожных и других условий, для которых предназначена конкретная автоматизированная система вождения. При выходе за пределы таких условий вмешиваться в управление могут не только водитель, но и удаленный диспетчер.

Также в новой редакции концепции изменена терминология: вместо «автоматизированные системы помощи водителю» (ADAS) теперь используется термин «автоматизированные системы вождения». Кроме того, из определения высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) исключено требование о необходимости вмешательства человека как дополнительной меры для обеспечения безопасности дорожного движения.