Юридическим лицам принадлежит более 54% грузового автопарка России

Сегодня, 27 августа, в Санкт-Петербурге в рамках международной выставки MIMS Automobility проходит конференция «Сервис корпоративных парков 2026». Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» представил на форуме доклад «Анализ структуры и динамики автопарка Российской Федерации». В выступлении были приведены данные о структуре корпоративных парков России и возрасте автомобилей.

Эксперт обратил внимание на изменение доли продаж машин юридическим лицам. В сегменте новых легковых автомобилей показатель уменьшился с 24% в 2022 году до 12% по итогам 7 месяцев нынешнего года. Среди новых легких коммерческих автомобилей (LCV) доля сократилась с 78% до 71%. В грузовом сегменте динамика оказалась минимальной: 91% за 7 месяцев 2026-го против 90% в 2022 году.

По состоянию на 1 июля 2026 года легковой автопарк России насчитывает 47,74 млн транспортных средств. Юридическим лицам принадлежит только 5% этого объема, или 2,37 млн автомобилей. Наиболее многочисленной возрастной группой в корпоративных легковых парках стали машины от 3 до 6 лет — 38%. Еще 22% приходится на автомобили в возрасте от 10 до 19 лет. Доля машин младше 3 лет составляет 20%, от 7 до 9 лет — 13%, а старше 20 лет — 7%.

Юридические лица владеют 27% парка LCV — это более четверти общего объема. В количественном выражении показатель составляет 1,09 млн автомобилей из 4,02 млн единиц. Самую крупную возрастную категорию корпоративного парка LCV формируют машины от 10 до 19 лет — 31%. Доля автомобилей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 29%, от 7 до 9 лет — 16%, до 3 лет — 15%. Еще 9% приходится на легкие коммерческие автомобили старше 20 лет.

В грузовом сегменте юридическим лицам принадлежит более половины автопарка — 54%. Это 1,9 млн машин из общего количества в 3,53 млн единиц. Среди корпоративных грузовиков 38% составляют автомобили старше 20 лет. Доля машин возрастом от 3 до 6 лет равна 23%, от 10 до 19 лет — 22%, от 7 до 9 лет — 10%. На новые грузовики в возрасте до 3 лет приходится только 7%.