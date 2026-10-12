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В Renault признают убытки, но Alpine продолжит выступать в Формуле-1

Глава Renault Group Франсуа Прово признал, что участие заводской команды Alpine в Формуле 1 пока приносит компании убытки, но программу продолжат.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.10.2026, 18:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Завтра в столице Франции в 91-й раз начнёт работу Парижский автосалон. Сегодня же мероприятие было посвящено представителям прессы, перед которыми выступил исполнительный директор Renault Group Франсуа Прово.

Renault уже продолжительное время остаётся единственным французским автопроизводителем, представленным в Формуле 1 собственной заводской командой Alpine. Франсуа Прово затронул тему участия в чемпионате мира и признал, что пока оно приносит компании только убытки.

«Для того, чтобы эти инвестиции в полной мере окупались, нужно чтобы наши машины, когда их показывают в ходе телетрансляций Формулы 1, были в первой тройке или четвёрке, – заявил он в интервью BFM TV – Только тогда мы увидим настоящий эффект от этого.

Формула 1 остаётся одним из самых популярных в мире видов спорта, и в этом чемпионате представлен только один французский бренд – это Alpine. Причём одну из машин пилотирует французский гонщик.

Именно поэтому мы продолжаем эту программу, и команда Alpine остаётся в Ф1. Безусловно, мы теряем деньги и нам непросто, но послушайте – надо же ставить перед собой по-настоящему амбициозные цели!»

Источник

Alpine F1 Team (469)

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