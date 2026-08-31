Red Bull ведёт переговоры с Хаджаром о продлении контракта

В Red Bull высоко оценивают выступления Айзека Хаджара в нынешнем сезоне. По информации Auto Motor und Sport, команда уже обсуждает с гонщиком продление контракта на 2027 год, поэтому официальное заявление по этому поводу может появиться в ближайшее время.

За последние годы у Макса Ферстаппена было немало напарников, однако лишь Айзек сумел приблизиться к уровню четырёхкратного чемпиона мира. При этом его отставание не выглядит значительным. Одной из причин стали изменения в Формуле 1: в этом сезоне чемпионат перешёл на технику нового поколения, что поставило всех гонщиков в сопоставимые условия.

Немецкое издание также отмечает, что при Лоране Мекисе в Red Bull Racing пересмотрели подход к подготовке второй машины. Ранее основное внимание команды было сосредоточено на Ферстаппене, теперь же в Red Bull стараются обеспечить более сбалансированную работу. Такой подход, судя по всему, помогает Хаджару.

Из-за травмы Айзек пропустил Гран При Нидерландов. В Red Bull опубликовали короткое видео, в котором гонщик сказал: «Рука быстро заживает, с каждым днём подвижность запястья улучшается, и я надеюсь вернуться за руль в Монце».

В ближайшие два дня станет понятно, оправдаются ли его ожидания. В таком случае Лиам Лоусон вернётся в Racing Bulls, а Юки Цунода займёт место резервного пилота. Официального подтверждения продолжения сотрудничества обоих гонщиков с командами Red Bull в следующем сезоне пока нет. При этом ранее мы приводили слова Петера Байера, исполнительного директора Racing Bulls, который не ожидал изменений в составе.

Таким образом, велика вероятность, что Лиам Лоусон и Арвид Линдблад продолжат выступать за команду из Фаэнцы. Тогда Никола Цолов, перспективный и быстрый болгарский гонщик, являющийся одним из главных претендентов на титул в Формуле 2, может получить статус резервного пилота.

Победа в молодёжном чемпионате не позволит ему остаться в этой серии. Поэтому Red Bull предстоит решить, как создать оптимальные условия для дальнейшего развития его таланта. Одним из вариантов может стать сезон в японской серии Super Formula. В 2023 году там выступал Лоусон: он был близок к титулу, но завершил чемпионат на втором месте.