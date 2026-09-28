В Red Bull решают вопрос о замене двигателя на машине Макса

В Red Bull Racing пока ожидают заключения технических специалистов команды. После этого будет решено, потребуется ли до конца сезона заменить на машине Макса Ферстаппена силовую установку или отдельные её элементы. От результата экспертизы также зависит, получит ли гонщик штраф на старте одного из оставшихся этапов.

Сам Ферстаппен оценивает ситуацию без особого оптимизма. Во время квалификации в Баку в работе двигателя произошёл неожиданный сбой, после которого Макс заявил, что на определённом этапе штрафная потеря стартовых позиций станет неизбежной.

Тем не менее после старта с 8-й позиции четырёхкратный чемпион мира уверенно провёл Гран При Азербайджана. Он финишировал вторым, уступив победителю гонки Джорджу Расселу меньше двух десятых.

В Red Bull избежали штрафных санкций, поскольку заменили компоненты силовой установки в пределах установленного на сезон лимита. При этом пока неясно, понадобится ли Максу ещё одна замена и последующий штраф. Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис не спешит соглашаться с прогнозом своего гонщика.

«Пока ясности нет, – приводит его слова RacingNews365. – Во многом это будет зависеть от анализа проблем, возникших с его двигателем в квалификации. Тот двигатель с машины снят, и теперь надо выяснить, сможем ли мы его снова использовать или нет. На основе этого посмотрим, сможем ли мы дотянуть до конца сезона с его четвёртым двигателем».

Если предположение Макса подтвердится и силовую установку либо её компоненты всё же придётся менять, Red Bull сможет отложить замену до момента, когда она действительно потребуется, и принять штраф тогда. Другой вариант — выполнить работу заранее. Именно так команда Mercedes поступила в Монце, заменив мотор на машине Кими Антонелли.

Говоря о проблемах с двигателем на машине Ферстаппена в пятницу, Мекис отметил: «У нас было две разных неполадки с силовой установкой, которые дорого нам обошлись, но так уж получилось. Это тоже часть игры. Справедливости ради надо отметить, что Макс выступал очень уверенно и, вероятно, боролся бы за позиции в первом стартовом ряду, если бы не проблемы с силовой установкой.

Разумеется, поскольку мы их решили, использовав новый двигатель, это позволило вернуться на тот уровень, на котором мы надеялись быть».