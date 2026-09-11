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Red Bull рассчитывает, что Хаджар вернётся в Баку

Лоран Мекис сообщил, что Айзек Хаджар рассчитывает вернуться за руль в Баку после травмы руки, из-за которой пропускает уже третий этап Формулы-1 подряд.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.09.2026, 17:23·1 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис рассчитывает, что Айзек Хаджар, который из-за травмы руки пропускает уже третий этап, сможет вернуться за руль в Баку.

Лоран Мекис: «В этот уик-энд Айзек не вернулся только потому, что не чувствовал себя на 100% в порядке, а это наш единственный критерий.

Мы всегда говорили, что он сядет за руль, как только будет на 100% в форме. Не было смысла выпускать его на трассу, если он чувствует себя плохо, и тем самым затягивать его полное выздоровление.

У нас есть еще немного времени до Баку. С восстановлением всё в порядке, всё идёт по плану. Некоторые травмы требуют времени, и мы заново оценим ситуацию перед этапом в Баку, прежде чем он начнёт тренироваться на симуляторе».

Источник

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