Red Bull рассчитывает, что Хаджар вернётся в Баку

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис рассчитывает, что Айзек Хаджар, который из-за травмы руки пропускает уже третий этап, сможет вернуться за руль в Баку.

Лоран Мекис: «В этот уик-энд Айзек не вернулся только потому, что не чувствовал себя на 100% в порядке, а это наш единственный критерий.

Мы всегда говорили, что он сядет за руль, как только будет на 100% в форме. Не было смысла выпускать его на трассу, если он чувствует себя плохо, и тем самым затягивать его полное выздоровление.

У нас есть еще немного времени до Баку. С восстановлением всё в порядке, всё идёт по плану. Некоторые травмы требуют времени, и мы заново оценим ситуацию перед этапом в Баку, прежде чем он начнёт тренироваться на симуляторе».