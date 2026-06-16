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Red Bull Racing также подала апелляцию

Red Bull подала апелляцию на решение стюардов Гран При Монако по возвращению третьего места Гасли, оспаривая отмену штрафа и изменения итогов гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.06.2026, 19:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Red Bull, следуя примеру McLaren, подала апелляцию на решение стюардов, которые пересмотрели итоги Гран При Монако и вернули третье место Пьеру Гасли, тем самым лишив этого результата гонщика Айзека Хаджара.

Апелляция касается отмены ранее назначенного штрафа, который предполагал прибавление времени к итоговому результату и традиционно считался неоспоримым.

В Red Bull считают необходимым оспорить решение судей из-за возможных спортивных и иных последствий, которые могут возникнуть после отмены штрафа.

Также появилась информация, что команда Mercedes рассматривает возможность подачи протеста, однако официального подтверждения этих намерений пока не поступало.

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