Red Bull Racing также подала апелляцию

Команда Red Bull, следуя примеру McLaren, подала апелляцию на решение стюардов, которые пересмотрели итоги Гран При Монако и вернули третье место Пьеру Гасли, тем самым лишив этого результата гонщика Айзека Хаджара.

Апелляция касается отмены ранее назначенного штрафа, который предполагал прибавление времени к итоговому результату и традиционно считался неоспоримым.

В Red Bull считают необходимым оспорить решение судей из-за возможных спортивных и иных последствий, которые могут возникнуть после отмены штрафа.

Также появилась информация, что команда Mercedes рассматривает возможность подачи протеста, однако официального подтверждения этих намерений пока не поступало.