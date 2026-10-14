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Red Bull Racing продлила контракт с Лораном Мекисом

Red Bull Racing продлила контракт с Лораном Мекисом до 2031 года: французский специалист сохранит должности исполнительного директора и руководителя команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2026, 19:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

На совещании, состоявшемся в среду на базе Red Bull Racing в Милтон-Кинсе, акционер команды Марк Матешиц сообщил о досрочном продлении контракта с Лораном Мекисом.

Французский специалист сохранит посты исполнительного директора и руководителя Red Bull Racing до 2031 года. В заявлении команды отмечается: «соглашение последовало за недавним продлением контрактов с Максом Ферстаппеном и Айзеком Хаджаром, а также привлечением ключевых специалистов на сезон 2027 года, что ещё больше укрепило основу команды для достижения долгосрочных успехов».

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