В Red Bull поздравили Хорнера с недавними победами

Кристиан Хорнер рассказал, что основные акционеры Red Bull и исполнительный директор компании Оливер Минцлафф поздравили его после побед Макса Ферстаппена в Сепанге и Сингапуре.

Эти успехи стали первыми победами Red Bull Racing на автомобиле с двигателем собственного производства. Подразделение Red Bull Powertrains было создано при непосредственном участии Хорнера. Ранее мы писали, что он называл этот проект главным вызовом за всю свою карьеру.

Силовые установки, получившие обозначение DM01 в память о Дитрихе Матешице, с самого начала продемонстрировали конкурентоспособность. Макс Ферстаппен впервые поднялся на подиум в конце мая в Монреале, а затем одержал первую победу на 16-м этапе сезона — Гран При Бахрейна, который проходил в Малайзии. Уже через неделю он вновь оказался сильнейшим в Сингапуре, на сложной городской трассе, заметно отличавшейся по характеристикам от Сепанга.

В июле прошлого года Хорнер был отстранён от всех должностей. При этом в Red Bull признают его значительный вклад в создание моторостроительного производства. Во время участия в подкасте The Race Хорнера спросили, есть ли что-то, что он хотел бы изменить в период руководства Red Bull Racing.

«Это же невозможно, согласитесь? – ответил Хорнер. – Это та команда, которую я собрал, которую создавал, и её акционеры независимо друг от друга поблагодарили меня после побед в Малайзии и Сингапуре. А Оливер Минцлафф позвонил после гонки в Сингапуре, что было весьма любезно с его стороны, и тоже меня поблагодарил, ведь дело, которое они продолжают, начинал я.

Думаю, по прошествии времени вы начинаете более спокойно всё воспринимать. Разумеется, ситуация Red Bull теперь изменилась, команда работает по-другому, и это вполне естественно, ведь Дитриха Матешица, который возглавлял компанию в прошлом, уже нет.

Но насколько я понимаю, бизнес идёт прекрасно, компания развивается невероятными темпами, так что я могу лишь пожелать им всего наилучшего в будущем. Теперь команда стоит перед новым вызовом: она должна попытаться повторить прошлые успехи с новой силовой установкой».

Хорнер также отметил, что некоторые сотрудники Red Bull поначалу весьма скептически воспринимали идею создания собственного моторостроительного производства. Однако проект получил поддержку Чалерма Ювидьи — таиландского миллиардера и одного из основных акционеров компании.

На недавней презентации своей книги мемуаров, которая появится на полках британских магазинов 22 октября, Кристиан сказал: «Я горжусь этой главой биографии, горжусь тем, что сделал и чего добился, и о 90% всего того, что происходило в те времена в Red Bull Racing, я всегда буду вспоминать с большой теплотой».