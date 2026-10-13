В Red Bull довольны работой Лорана Мекиса

В беседе с Sky Sport исполнительный директор Red Bull по корпоративным проектам Оливер Минцлафф положительно оценил работу Лорана Мекиса в качестве руководителя команды.

Оливер Минцлафф: «По Racing Bulls мы видели, что Лоран отлично справляется, знали, что он сильный лидер с хорошей технической базой. Мекис умеет вдохновлять людей и вести за собой. Для нас было важно после завершения кадровых перемен снова стать сплоченной командой.

Мекис выразил пожелание, чтобы мы смотрели в будущее и доверились людям, которые у нас есть, тем, кто в последние годы строил чемпионские машины – и они вновь поверили в себя. Лоран – эксперт в этом деле.

Кроме того, мы хотели немного разделить обязанности. Формула 1 становится всё масштабнее, и нам не очень нравилась идея, когда кто-то один отвечает за всё, за коммерческую сферу и за гонки. Именно поэтому мы внесли изменения».