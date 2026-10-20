В REC наградили победителей сезона 2026 года

В минувшую субботу прошла церемония награждения по итогам сезона 2026 года Российской серии гонок на выносливость REC. Чемпионами в личном зачёте стали Денис Ременяко и Михаил Алёшин. Кроме того, награды вручили призёрам пяти основных классов и специального зачёта GT Light SC.

Ключевая интрига заключительного этапа была связана с классом GT PRO. Перед финальной гонкой экипаж Best Trip by Capital RT №13, за который выступали Михаил Алёшин и Денис Ременяко, пересел на спортпрототип Ligier JS P3X. Согласно регламенту, это означало автоматический переход в класс CN PRO. При этом набранного на предыдущих этапах преимущества оказалось достаточно, чтобы сохранить лидерство в GT PRO и выиграть чемпионат в этой категории.

Итоги сезона

GT PRO

Фото: F1news.ru

Best Trip by Capital RT №13 – Михаил Алёшин, Денис Ременяко (Mercedes-AMG GT3 / Ligier JS P3X).

«ИСКРА МОТОРСПОРТ» №37 – Андрей Солуковцев, Давид Погосян (Lamborghini Huracan GT3 EVO2).

«ИСКРА МОТОРСПОРТ» №93 – Сергей Валуйских, Борис Шульмейстер (Lamborghini Huracan GT3 EVO).

CN PRO

TEAMGARIS №29 – Константин Захаревский, Станислав Сидорук, Константин Терещенко (Ligier JS P325).

«Про Моторспорт» №9 – Егор Ефросинин, Игорь Мухин (Norma).

BALCHUG Racing №21 – Кирилл Киракозов, Михаил Лобода (Ligier JS53 EVO-2).

GT

TEAMGARIS №34 – Станислав Аксёнов, Эдуард Исламов (Toyota GR Supra GT4 EVO2).

YADRO Motorsport №97 – Виктор Шайтар, Денис Помогалов (Mercedes-AMG GT4).

«Катюша Racing» №3 – Максим Виноградов, Алексей Дудукало, Иван Костюков (Porsche Cayman GT4 RS Clubsport).

TCE

Real Performance №24 – Илья Ларионов, Владислав Перфильев (SEAT Cupra TCR).

Quasar Motorsport №67 – Борис Тараненко, Олег Масляков, Сергей Котович (Cupra TCR).

Casper Motorsport №51 – Андрей Ермолов, Андрей Ушаков, Юрий Вихров, Алексей Дудукало, Александр Назаров (Hyundai i30N).

GT Light

Sportcar Racing Team №5 – Евгений Магидович, Роман Смоляков (Porsche Cayman S).

X-Rays Motorsport №23 – Максим Елизаров, Андрей Лукин, Анатолий Шипов, Иван Мартиросов (Ford Fiesta).

82 RT №82 – Роман Мануйлов, Вахтанг Димитрадзе, Алексей Веременко (BMW Z4 Coupe).

GT Light SC

Mazda High Power №77 – К. Глушак, И. Чариков.

MS RT №33 – Д. Горбатенко, Е. Письмаров, А. Прямичкин, С. Горбатенко.

MS RT №66 – С. Горбатенко, Л. Головин, Г. Горбунова, Д. Горбатенко, Р. Лазуто.

Специальные награды

Организаторы отметили и вклад команд в развитие серии за пределами трассы. Лучшей ливреей сезона стало оформление автомобиля HOGO №11 из класса GT Light с изображением Джокера. За работу с социальными сетями наградили пресс-службу SVL Racing, которая освещала выступления команды в GT PRO.

Фото: F1news.ru

Ещё один кубок вручили за лучший видеопродакшн — создание официальных видеоматериалов и трансляций серии на протяжении сезона.