В REC наградили победителей сезона 2026 года

В минувшую субботу прошла церемония награждения по итогам сезона 2026 года Российской серии гонок на выносливость REC. Чемпионами в личном зачёте стали Денис Ременяко и Михаил Алёшин. Кроме того, награды вручили призёрам пяти основных классов и специального зачёта GT Light SC.
Ключевая интрига заключительного этапа была связана с классом GT PRO. Перед финальной гонкой экипаж Best Trip by Capital RT №13, за который выступали Михаил Алёшин и Денис Ременяко, пересел на спортпрототип Ligier JS P3X. Согласно регламенту, это означало автоматический переход в класс CN PRO. При этом набранного на предыдущих этапах преимущества оказалось достаточно, чтобы сохранить лидерство в GT PRO и выиграть чемпионат в этой категории.
Итоги сезона
GT PRO
- Best Trip by Capital RT №13 – Михаил Алёшин, Денис Ременяко (Mercedes-AMG GT3 / Ligier JS P3X).
- «ИСКРА МОТОРСПОРТ» №37 – Андрей Солуковцев, Давид Погосян (Lamborghini Huracan GT3 EVO2).
- «ИСКРА МОТОРСПОРТ» №93 – Сергей Валуйских, Борис Шульмейстер (Lamborghini Huracan GT3 EVO).
CN PRO
- TEAMGARIS №29 – Константин Захаревский, Станислав Сидорук, Константин Терещенко (Ligier JS P325).
- «Про Моторспорт» №9 – Егор Ефросинин, Игорь Мухин (Norma).
- BALCHUG Racing №21 – Кирилл Киракозов, Михаил Лобода (Ligier JS53 EVO-2).
GT
- TEAMGARIS №34 – Станислав Аксёнов, Эдуард Исламов (Toyota GR Supra GT4 EVO2).
- YADRO Motorsport №97 – Виктор Шайтар, Денис Помогалов (Mercedes-AMG GT4).
- «Катюша Racing» №3 – Максим Виноградов, Алексей Дудукало, Иван Костюков (Porsche Cayman GT4 RS Clubsport).
TCE
- Real Performance №24 – Илья Ларионов, Владислав Перфильев (SEAT Cupra TCR).
- Quasar Motorsport №67 – Борис Тараненко, Олег Масляков, Сергей Котович (Cupra TCR).
- Casper Motorsport №51 – Андрей Ермолов, Андрей Ушаков, Юрий Вихров, Алексей Дудукало, Александр Назаров (Hyundai i30N).
GT Light
- Sportcar Racing Team №5 – Евгений Магидович, Роман Смоляков (Porsche Cayman S).
- X-Rays Motorsport №23 – Максим Елизаров, Андрей Лукин, Анатолий Шипов, Иван Мартиросов (Ford Fiesta).
- 82 RT №82 – Роман Мануйлов, Вахтанг Димитрадзе, Алексей Веременко (BMW Z4 Coupe).
GT Light SC
- Mazda High Power №77 – К. Глушак, И. Чариков.
- MS RT №33 – Д. Горбатенко, Е. Письмаров, А. Прямичкин, С. Горбатенко.
- MS RT №66 – С. Горбатенко, Л. Головин, Г. Горбунова, Д. Горбатенко, Р. Лазуто.
Специальные награды
Организаторы отметили и вклад команд в развитие серии за пределами трассы. Лучшей ливреей сезона стало оформление автомобиля HOGO №11 из класса GT Light с изображением Джокера. За работу с социальными сетями наградили пресс-службу SVL Racing, которая освещала выступления команды в GT PRO.
Ещё один кубок вручили за лучший видеопродакшн — создание официальных видеоматериалов и трансляций серии на протяжении сезона.