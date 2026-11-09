Главная Новости Racing Bulls В Racing Bulls склоняются к продлению контракта с Лоусоном
Новости

В Racing Bulls склоняются к продлению контракта с Лоусоном

Лиам Лоусон близок к продлению контракта с Racing Bulls на 2027 год: после Гран При Сан-Паулу новозеландец укрепил позиции, набрав 89 очков в сезоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.11.2026, 12:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Лиам Лоусон, вероятно, продолжит выступать за Racing Bulls в 2027 году. После уверенного результата на прошедшем Гран При Сан-Паулу новозеландец приблизился к продлению контракта. Окончательное решение пока не принято, однако, по информации The Race, ситуация развивается в пользу сохранения Лиама в команде из Фаэнцы.

Изначально в Red Bull рассчитывали, что в следующем сезоне в Формуле 1 дебютирует участник их молодёжной программы Никола Цолов. Однако выступления Лоусона в текущем чемпионате, особенно в последних гонках, заметно укрепили его позиции в борьбе за новый контракт.

За три этапа до завершения сезона Лоусон занимает девятое место в личном зачёте, набрав 89 очков. У его напарника Арвида Линдблада 38 баллов. Кроме того, Лиам самостоятельно заработал больше очков, чем вся команда Alpine, с которой Racing Bulls в этом году соперничала за пятое место в Кубке конструкторов.

Продление соглашения с новозеландским гонщиком поддерживают руководители Racing Bulls и Red Bull Racing Алан Пермейн и Лоран Мекис. При этом последнее слово в вопросе остаётся за акционерами компании Red Bull.

Официальное объявление Racing Bulls о составе команды на следующий сезон, как ожидается, состоится до Гран При Лас-Вегаса.

Источник

Лиам Лоусон (258)Racing Bulls (340)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

ESTEO V27: технологии и аксессуары, вдохновляющие на дальние путешествия

Редакция·09.10.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация