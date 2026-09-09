Racing Bulls намерена побороться за очки в Мадриде

Гонка в Монце стала для Racing Bulls шестым этапом сезона, на котором команда набрала очки сразу двумя болидами. Арвид Линдблад и Юки Цунода надеются повторить этот результат в Мадриде и завершить заезд в первой десятке.

Арвид Линдблад: «Здорово, что в Монце мне удалось снова заработать очки. Это придаёт нам уверенности перед следующими этапами, первым из которых станет Мадрид в этот уик-энд. Здорово, что трасса будет новой для всех, причём в таком прекрасном городе. Надеюсь, у нас получится интересная гонка, а болельщики получат удовольствие.

Я уже проехал круги по трассе на симуляторе и могу сказать, что она довольно сложная. Из ближайших сравнений мне приходят в голову Макао и Джидда – за рулём приходится постоянно сохранять концентрацию, здесь много поворотов и почти нет времени перевести дыхание. Конфигурация очень техничная, поэтому она станет серьёзным испытанием как для команд, так и для гонщиков. Нам предстоит многое узнать и над многим поработать.

Судя по всему, обгонять здесь тоже будет непросто, поскольку длинных прямых не так много. Поэтому особенно важно с самого начала уик-энда максимально эффективно использовать время на трассе, собрать как можно больше данных и подойти к квалификации в лучшей форме, чтобы побороться за хороший результат».

Юки Цунода: «Я очень рад ещё одной возможности выступить за рулём VCARB 03, особенно после того, как на прошлом этапе мне удалось заработать очки. Это был хороший результат, который добавил уверенности, поэтому я с нетерпением жду возможности продолжить в том же духе и провести ещё одну гонку вместе с командой.

Мадринг – новая для всех трасса, а её городской характер добавляет сложности. Предстоит многое сделать, чтобы обрести необходимую уверенность и действительно приблизиться к пределу возможностей на такой трассе.

Моя задача заключается в том, чтобы продолжать получать как можно больше информации и лучше понимать машину, чтобы максимально реализовать её потенциал в интересах команды. Надеюсь, нам удастся собрать вместе все составляющие и снова заработать очки».