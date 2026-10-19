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Racing Bulls объявила о новом партнёре

Racing Bulls объявила о партнёрстве с ThreatLocker в сфере кибербезопасности: с Гран-при США логотипы компании появятся на машинах и экипировке команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.10.2026, 17:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Racing Bulls объявила о начале сотрудничества с компанией ThreatLocker, получившей статус официального партнёра по кибербезопасности. В рамках соглашения команда будет применять новейшие разработки компании для защиты от кибератак.

С Гран При США логотипы ThreatLocker разместят на зеркалах заднего вида и боковых понтонах машин Лиама Лоусона и Арвида Линдблада, а также на шлемах и комбинезонах гонщиков.

Петер Байер, исполнительный директор Racing Bulls: «Здорово, что компания ThreatLocker стала нашим официальным партнёром по кибербезопасности. Формула 1 представлена на глобальном рынке, и нашим системам необходима защита от новейших угроз, использующих искусственный интеллект. ThreatLocker применяет подход «нулевого доверия», который обеспечивает более эффективный контроль над рабочей средой, при этом позволяя команде сосредоточиться на достижении высоких спортивных результатов».

Источник

Петер Байер (13)Racing Bulls (307)

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