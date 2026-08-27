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Racing Bulls намерена сохранить текущий состав команды

Racing Bulls планирует сохранить Лиама Лоусона и Арвида Линдблада на следующий сезон, а лидер Формулы 2 Никола Цолов может стать резервным пилотом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.08.2026, 15:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Racing Bulls не собираются менять состав пилотов в следующем сезоне. По информации GPBlog, команда из Фаэнцы рассчитывает продолжить сотрудничество с Лиамом Лоусоном и Арвидом Линдбладом.

Резервным гонщиком, вероятно, станет Никола Цолов. Сегодня он проводит первые тесты за рулём Формулы 1, а в личном зачёте Формулы 2 лидирует с преимуществом в 20 очков.

Исполнительный директор Racing Bulls Петер Байер отметил, что окончательное решение по составу пока не принято. При этом он дал понять, что изменений ожидать не стоит: «Арвид и Лиам отлично справляются. Лиам сейчас занимает девятое место в личном зачёте, и он не раз показывал высокую скорость как в квалификациях, так и в гонках. То же самое можно сказать о Николе – он очень хорошо выступает в Формуле 2.

В конечном счёте, решение о составе на следующий год должен принять Алан [Пермейн, руководитель команды]. Он решит, какой вариант будет лучшим для команды».

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Петер Байер (12)Лиам Лоусон (216)Racing Bulls (281)Арвид Линдблад (89)Никола Цолов (2)

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