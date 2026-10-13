В Racing Bulls отвергнут предложение Ваулза

Ранее мы сообщали, что руководитель Williams Джеймс Ваулз выступил за изменение финансового регламента. Он предлагает установить ограничения бюджета не на одинаковом уровне для всех команд, а разрешить коллективам, не входящим в первую четвёрку, тратить больше. По мнению Ваулза, это поможет им инвестировать в развитие и привлечь необходимых специалистов, чтобы со временем сократить отставание от лидеров.

Ваулз рассчитывает добиться принятия поправок уже сейчас и включить их в финансовый регламент 2027 года. Это позволит командам заранее вложить средства и подготовиться к изменениям регламента, запланированным на 2030 или 2031 год. Для этого руководителю Williams необходимо заручиться поддержкой шести из одиннадцати команд, однако нужного большинства пока нет.

Помимо голоса Williams, Ваулзу требуются ещё пять голосов. По неофициальной информации, предложение поддерживают Alpine, Aston Martin, Audi и Cadillac. McLaren, Mercedes , Ferrari и Red Bull выступают против.

Итог может зависеть от Haas и Racing Bulls, которые пока не объявили о своей позиции. Обычно Haas голосует так же, как Ferrari, а Racing Bulls занимает сторону Red Bull. Тем не менее Ваулз надеялся убедить Racing Bulls изменить позицию до голосования на заседании Комиссии Формулы 1 в ноябре.

Джеймс Ваулз: «Есть два подхода. Можно внести эту поправку в регламент в следующем году, а можно – через год, когда для этого потребуется лишь четыре голоса. Но чтобы инвестиции заработали, в любом случае нужно время.

Я считаю, что нужно ввести это в следующем году, чтобы команды получили эту возможность и уже понимали, как этим распорядиться. Этот вопрос можно решить прямо сейчас, если в Red Bull разумно подойдут к этому вопросу. У них есть возможность инвестировать в дочернюю команду. Её стоимость растет. Почему бы не сделать команду более конкурентоспособной, предоставив ей больше доступных ресурсов?»

Руководитель Racing Bulls Алан Пермейн не разделяет уверенности Ваулза. Его позиция заключается в том, что менять систему, которая работает, нет необходимости.

Алан Пермейн: «Не думаю, что мы поддержим изменения в правилах ограничения расходов, позволяющие тратить гораздо больше денег. Просто потому, что действующая сейчас система отлично работает. Я уже не помню, сколько лет мы её используем. Я считаю, что она очень хорошо послужила Формуле 1.

Какие-то коррективы вполне возможны, но если вы хотите потратить большие средства на капитальные вложения, вы можете это сделать. Механизм для этого уже есть. Если Джеймс захочет потратить 100 миллионов на что-то, он может это сделать. Просто потом нужно будет несколько лет выплачивать штраф. Так что механизм уже существует».