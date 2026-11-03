В Подмосковье пройдёт крупнейшая выставка авто- и мототехники

Этой осенью, с 13 по 15 ноября 2026 года, в КВЦ «Патриот Экспо» состоится большой выставочный уик-энд, посвящённый авто- и мототехнике. Одновременно здесь пройдут пять выставок: второе Московское Автошоу, традиционная «Мотозима», «Вездеходер», выставка путешествий «Поехали», а также «Лодки Экспо».

Московское Автошоу в этом году расширяет формат. Помимо гражданских автомобилей, гостей ждёт экспозиция «Моторспорт Экспо», демонстрирующая гоночную технику во всех её проявлениях. В остальном всё будет, как в 2025-м, то есть увидеть можно будет и новинки российского рынка, и нестареющую классику.



Также на Московском Автошоу будет представлен победитель номинации «Лучший автомобиль для путешествий» премии «Внедорожник года». Он займёт почётное место на стенде премии, и увидеть его сможет любой желающий.



Развлекательная программа порадует разнообразием. Тест-драйвы на асфальте и внедорожной трассе, розыгрыши, адреналиновые развлечения и встречи с топовыми автоблогерами страны — всё это будет ждать вас на Московском Автошоу 2026!

Для любителей бездорожья — машины с характером. Уникальные вездеходы, созданные покорять самые труднодоступные места нашей необъятной страны, редко появляются в одном месте. Но «Вездеходер» — приятное исключение. Участниками выставки станут хорошо известные компании, такие как «Сокол», «Секач», «Смолянин» и другие.

«Мотозима» традиционно соберёт основных игроков российской мотоиндустрии. Если вы хотите держать руку на пульсе главных новинок, общаться с единомышленниками и планировать следующий мотосезон, событие точно стоит посетить. Среди гостей мероприятия будут известные блогеры, кастомайзеры и представители мотодвижения.

Выставка «Поехали» предложит весь спектр техники и снаряжения для любого приключения: автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Специальная выставка будет посвящена отдыху на воде. На ней будут представлены катера, яхты, каяки, джетборды, а также оборудование, запчасти, навигационные системы и спасательное снаряжение.

13–15 ноября 2026 года. КВЦ «Патриот Экспо». Одна из самых масштабных выставок авто- и мототехники в России.

Подробнее на сайтах:

https://autoshow.moscow/

https://poehaliexpo.ru/

https://vezdehoder.ru/

https://motospring.ru