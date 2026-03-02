В Pirelli с любопытством наблюдают за дальнейшим развитием ситуации

Компания Pirelli объявила о выборе самой мягкой тройки составов шин для предстоящей гонки Формулы 1 на городской трассе в Альберт-парке. Производитель с нетерпением ожидает, как события будут развиваться на первом этапе сезона.

Мельбурн традиционно открывает новый сезон Формулы 1, который обещает множество неожиданностей. Команды уже испытали новые болиды, силовые установки и элементы активной аэродинамики на тестовых сессиях в Барселоне и Бахрейне. Однако реальная картина конкурентоспособности проявится только на трассе в Австралии в эти выходные.

Изменения коснулись и шин. Несмотря на уменьшение диаметра и площади контакта, автомобили по-прежнему комплектуются 18-дюймовыми колесными дисками. В ассортименте Pirelli для сухой погоды предусмотрено пять составов — от C1 до C5, а также два дождевых варианта: промежуточные и Full Wet.

Для автодрома в Альберт-парке, как и в предыдущие два сезона, Pirelli остановилась на трех самых мягких смесях — C3, C4 и C5. Трасса, пролегающая вокруг живописного озера, сочетает в себе скоростные прямые и требовательные к технике пилотирования повороты разной сложности.

Особых нагрузок на резину эта конфигурация не создает: износ здесь чаще обусловлен естественными причинами, а не температурным режимом. Асфальтовое покрытие, частично проложенное по дорогам общего пользования, отличается высокой гладкостью. В прошлом году, по наблюдениям специалистов, в сухую погоду на трассе появлялся мелкий гравий, но его количество было минимальным.

С самого начала гоночного уик-энда внимание зрителей и команд будет приковано к тому, как коллективы постепенно раскрывают возможности своих обновленных машин.

Первые заезды позволят инженерам определить оптимальный баланс температур шин между передней и задней осями. Мощность силовой установки, направляемая на задние колеса, может приводить к неравномерному прогреву, и командам придется корректировать этот фактор, особенно в квалификационных заездах, регулируя температурный режим или добавляя прогревочные круги.

При формировании стратегий на гонку специалисты будут учитывать множество переменных, в том числе потенциальное количество пит-стопов, особенности износа шин на отдельных болидах и возможности для совершения обгонов. Несмотря на то, что новые машины стали компактнее, а в Альберт-парке появилось несколько изменений, обгонять здесь по-прежнему непросто.

Дополнительной неопределенностью может стать погода. Гран-при Австралии традиционно проводится в начале осени — на неделю раньше, чем годом ранее, когда наблюдались резкие колебания температур и осадки. В 2025 году ливневые дожди серьезно повлияли на ход гонки, победителем которой стал Ландо Норрис на промежуточных шинах.