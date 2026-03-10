В Pirelli поделились мнением об уникальных чертах шанхайской трассы

В Шанхае стартует первый из шести этапов сезона Формулы 1, в рамках которых состоится спринт. Уже в субботу пилотам предстоит преодолеть короткую дистанцию из 19 кругов. Организаторы сохранили прежний выбор резины для Гран При Китая после возвращения автодрома в календарь два года назад — команды получат в распоряжение шины C2, C3 и C4.

Трасса в Шанхае отличается уникальной конфигурацией, напоминающей иероглиф «шань», что в переводе означает «вверх». Автодром включает две протяжённые прямые и шестнадцать поворотов. Первая из прямых соединяет 13-й поворот с небольшим бэнкингом и 14-й, а стартовая решётка располагается на втором прямолинейном участке, длина которого превышает один километр.

На определённых участках трассы гонщиков ждут быстрые S-образные связки, такие как 7-й и 8-й повороты, однако здесь же присутствуют и более медленные повороты: например, комбинации 1-го и 3-го, а также 6-го и 14-го. Такое сочетание скоростных и медленных отрезков предъявляет высокие требования к шинам и способствует дополнительным испытаниям для современных силовых установок, особенно в части рекуперации энергии.

Особое внимание привлекает вопрос об управлении торможением. Болельщики с интересом наблюдают, смогут ли пилоты избежать блокировок на входе в повороты — аналогичные сложности уже проявлялись на предсезонных тестах в Бахрейне, где зоны интенсивного торможения во многом напоминают конфигурацию китайской трассы.

Стоит отметить, что в августе 2024 года автодром в Шанхае подвергся полной процедуре переасфальтирования. Новый слой покрытия значительно увеличил сцепление, что позволило участникам улучшить времена круга. Однако более гладкая поверхность привела к гранулированию шин, особенно передних — этот фактор ограничивал возможности пилотов в прошлом году, особенно во время спринтовых заездов. Впрочем, к воскресенью ситуация изменилась в лучшую сторону благодаря эволюции трассы.

Спустя год асфальт стал немного старше, однако остаётся более гладким по сравнению с большинством других автодромов. Это может привести к снижению уровня сцепления, а вероятность гранулирования шин, напротив, может уменьшиться. Насколько оправдаются эти ожидания, станет ясно после первых заездов гоночного уик-энда.

Согласно моделированию, проведённому командами, ожидаемое время круга сопоставимо с прошлогодними показателями. Несмотря на существенные отличия в характеристиках новых болидов, зоны SM помогают компенсировать снижение скорости по сравнению с предыдущими поколениями машин.

Фото: F1news.ru

Специально для подиума второго этапа сезона Pirelli Design совместно с дизайнером Денисом Дековичем подготовили уникальные кепки. Они выполнены в имперском жёлтом цвете, который традиционно символизирует власть, престиж и победу на протяжении всей истории Китая.