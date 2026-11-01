В Pirelli рассматривают различные варианты тактики

В Pirelli проанализировали результаты квалификации в Мехико. Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, показавшие два лучших результата, использовали по пять комплектов мягких шин за три сессии. Шарль Леклер, который начнёт гонку с третьей позиции, ограничился четырьмя комплектами.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport:

«Перед Гран При Мехико вопрос о выборе тактики остаётся открытым. В теории варианты с одним и двумя пит-стопами можно считать вполне эффективными, и несколько разных комбинаций с использованием резины составов Medium и Soft позволяют преодолеть дистанцию гонки примерно с одинаковым временем.

Окончательный выбор тактики зависит от целого ряда факторов, в том числе от характеристик конкретной машины, настроек аэродинамики, а самое главное, от трафика, с которым гонщики могут столкнуться после пит-стопа.

Многие команды могут предпочесть старт на резине средней жёсткости, после чего надо будет перейти на мягкие шины, при этом единственный пит-стоп может быть проведён между 35-м и 41-м кругами. При таком сценарии несмотря на относительно невысокий уровень деградации важно будет экономно расходовать ресурс резины.

Альтернативная тактика двух пит-стопов предполагает старт на мягких шинах, затем второй отрезок дистанции надо будет проехать на резине Medium, а на заключительный вновь поставить Soft.

По нашим расчётам, обе схемы позволяют преодолеть дистанцию примерно с одинаковым временем. Однако команды, которые сделают ставку на вариант с двумя пит-стопами, должны учесть возможное влияние трафика, поскольку решающим фактором может оказаться число машин, которые придётся обгонять после каждого визита в боксы.

Команды вряд ли будут использовать жёсткие шины, поскольку эта резина не представляется достаточно конкурентоспособной по сравнению с основными альтернативами.

Однако нейтрализация гонки на ранней её стадии может заставить команды скорректировать тактику, т.е. поставить на заключительный отрезок жёсткую резину или перейти на схему с двумя пит-стопами.

Что касается поведения шин по сравнению с пятницей, можно сказать, что мы не отметили признаков сколько-нибудь значительного износа или гранулирования, и даже после длинных серий кругов резина оставалась в отличном состоянии.

По ходу квалификации были зафиксированы дополнительные признаки того, что состояние покрытия продолжает улучшаться: в первой сессии гонщики проезжали дополнительный круг, на котором прогревали резину, прежде чем начать быстрый круг, тогда как в финале сразу начинали попытку».