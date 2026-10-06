В Pirelli ожидают, что на трассе Марина-Бей гонщики ограничатся одним пит-стопом

На Гран При Сингапура, который станет заключительным этапом серии из трёх гонок подряд, Pirelli выбрала те же составы шин, что и год назад: C3 в роли Hard, C4 как Medium и C5 как Soft.

Покрытие городской трассы Марина-Бей отличается достаточно высокой абразивностью. Поскольку асфальт не обновляли, его состояние примерно соответствует уровню 2025-го. Если изменения и произошли, то они носят незначительный характер. В течение уик-энда сцепление с трассой будет заметно улучшаться, однако возможные осадки способны повлиять на этот процесс, поэтому погода также станет важным фактором.

Гонка пройдёт вечером при искусственном освещении. В таких условиях температура асфальта обычно составляет от 30 до 35 градусов, а шины, как правило, работают стабильно и не склонны к перегреву.

Механическая нагрузка на резину в Сингапуре ожидается не слишком высокой, поэтому уровень деградации должен оказаться умеренным. В первую очередь износ будет заметен на задних шинах из-за нагрузок при разгоне после многочисленных поворотов. Гранулирование и износ, вероятно, не окажут существенного влияния на работу резины по ходу гонки.

С учётом совокупности факторов в Pirelli считают оптимальной стратегию с одним пит-стопом. Дополнительным аргументом становятся большие потери времени на пит-лейн и высокая вероятность нейтрализации гонки. На городских трассах, где барьеры расположены близко, а зоны вылета невелики, это обстоятельство всегда необходимо принимать во внимание.

Предполагается, что по ходу Гран При команды преимущественно задействуют составы Hard и Medium. При этом нельзя исключать вариант, при котором отдельные участники сделают выбор в пользу мягких шин.

На этапах в Будапеште, Монце и Баку резина этого состава показала себя достаточно эффективно: она позволяла сохранять хороший гоночный темп и демонстрировала умеренную деградацию. На городском кольце в Сингапуре эти свойства C5 могут оказаться ещё более востребованными.

Кроме того, в Pirelli отмечают, что машины нового поколения лучше взаимодействуют с мягкими шинами. Этому также способствуют характеристики составов, используемых в 2026 году. Поэтому C5 позволяет проезжать больше кругов и одновременно поддерживать более высокий темп.

Таким образом, не станет неожиданностью, если на некоторых машинах шины с красной маркировкой появятся на старте субботнего спринта. В целом же C5, вероятно, будет использоваться довольно активно.