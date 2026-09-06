Компания Pirelli поздравила Кими Антонелли.

Итальянский гонщик Кими Антонелли одержал победу на Гран При Италии, выступая на итальянских шинах. В Pirelli поздравили пилота с успехом.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport: «Мы ожидали, что в гонке все три состава сыграют свою роль, так и получаюсь. Команды смогли экспериментировать, гонщики стартовали на шинах всех трёх составов, реализуя разные варианты стратегии. Те, кто рано перешел на Hard или Medium, смогли без проблем проехать на них большую часть дистанции благодаря чрезвычайно низкому уровню износа.

Даже во время самых напряжённых сражений, сопровождавшихся многочисленными обгонами и блокировкой шин, не возникло никаких проблем. Мы видели лишь некоторое гранулирование, причём разное от команды к команде, что демонстрирует зависимость этого эффекта от характеристик машин.

Режим виртуального автомобиля безопасности (VSC) ограничил возможность сбора дополнительной информации о поведении состава C5 на длинных сериях, но и эти шины продемонстрировали низкий уровень износа.

В целом показатели всей линейки шин позволили гонщикам атаковать от старта до финиша, что привело к напряжённым дуэлям и многочисленным обгонам. Мы стали свидетелями насыщенной событиями гонки, отличавшейся разнообразием стратегий.

Поздравляем Кими Антонелли, который, пробившись через пелотон с предпоследней позиции на старте, смог одержать победу. Он совершил 26 обгонов и воспользовался режимом VSC, чтобы установить свежий комплект шин Medium, позволивший ему догнать и обогнать своего напарника перед финишем. Его успех вернул итальянского гонщика на верхнюю ступеньку подиума в Монце впервые за шестьдесят лет».