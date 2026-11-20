Компания Pirelli снова ограничила количество кругов, которые разрешено проехать на одном комплекте шин во время Гран При Катара.

Итальянские шинники уже вводили подобное ограничение в 2023-м и в 2025-м году. Тогда на одном комплекте разрешалось проехать только 18 и 25 кругов соответственно. В этом году максимальная дистанция составит 27 кругов.

Решение связано с повышенным износом передних шин, который возникает из-за большого количества быстрых и среднескоростных поворотов на трассе Лосаил.

«Ограничение останется таким же, как и раньше, но составит 27 кругов вместо 25, – объяснил главный инженер Pirelli Симоне Берра. – Мы увеличили его на два круга. Результаты тестов показывают, что это допустимо и не несёт особых рисков.

Однако мы знаем, что главная проблема в Катаре заключается в очень сильном локальном износе шин, особенно передних. В среднем уже после 25–26 кругов износ может достигать 100%.

Это увеличивает нагрузку на шину, поскольку резиновый слой протектора уже не защищает её структуру, а сама шина при этом испытывает большие нагрузки, в том числе боковые. Кроме того, повышается температура каркаса. Все эти факторы влияют на прочность и целостность шины».

Таким образом, с учётом ограничения в 27 кругов на один комплект во время гонки в Катаре гонщикам потребуется провести минимум два пит-стопа.