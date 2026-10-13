Pirelli определила составы шин для этапов в Остине, Мехико и Сан-Паулу

Компания Pirelli определила составы шин, доступные командам на ближайшей серии из трёх этапов в Остине, Мехико и Сан-Паулу.

На Гран При США итальянский шинный производитель предоставит составы С2, С3 и С4. Этот выбор частично совпадает с прошлогодним, однако есть одно отличие: в 2025-м роль Hard выполнял состав С1, которым команды в гонке не воспользовались.

Для Гран При Мехико и Гран При Сан-Паулу выбрана самая мягкая тройка — С3, С4 и С5. В обоих случаях решение Pirelli оказалось «мягче», чем годом ранее.

Составы резины в сезоне 2026 года