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Pirelli определила составы шин для этапов в Остине, Мехико и Сан-Паулу

Pirelli объявила составы шин для Гран-при США, Мехико и Сан-Паулу. В Остине доступны C2–C4, а в Мексике и Бразилии команды получат мягкие C3–C5.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.10.2026, 17:43·2 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Pirelli определила составы шин, доступные командам на ближайшей серии из трёх этапов в Остине, Мехико и Сан-Паулу.

На Гран При США итальянский шинный производитель предоставит составы С2, С3 и С4. Этот выбор частично совпадает с прошлогодним, однако есть одно отличие: в 2025-м роль Hard выполнял состав С1, которым команды в гонке не воспользовались.

Для Гран При Мехико и Гран При Сан-Паулу выбрана самая мягкая тройка — С3, С4 и С5. В обоих случаях решение Pirelli оказалось «мягче», чем годом ранее.

Составы резины в сезоне 2026 года

Гран При / СоставыС1С2С3С4С5
Австралия--
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Китай-
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
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Япония
Фото: F1news.ru
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Майами--
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
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Канада--
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Фото: F1news.ru
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Монако--
Фото: F1news.ru
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Барселона-Каталония-
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Австрия
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Великобритания
Фото: F1news.ru
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Бельгия
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Венгрия
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
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Нидерланды
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Италия
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Испания
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Азербайджан
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Бахрейн (Сахир)
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Сингапур
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
США (Остин)
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Мехико
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Сан-Паулу
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru

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Pirelli (205)

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