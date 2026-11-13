Pirelli назвала составы шин для заключительных этапов сезона

Компания Pirelli определила, какие составы шин будут доступны командам на трёх заключительных этапах сезона — в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.
По сравнению с прошлым годом выбор остался прежним. В Лас-Вегасе и Абу-Даби команды получат самые мягкие составы C3, C4 и C5, а в Катаре — наиболее жёсткие C1, C2 и C3.
В Pirelli объяснили решение особенностями катарской трассы. На ней много быстрых поворотов, из-за чего шины испытывают высокие нагрузки, особенно на передней оси.
Условия на городской трассе в Лас-Вегасе существенно отличаются. В это время года там обычно прохладно, поэтому шины должны быстро выходить на рабочую температуру. В Абу-Даби сочетание трёх самых мягких составов позволит использовать разные стратегии и найти баланс между скоростью и износом шин.
Составы резины в сезоне 2026 года
|Гран При / Составы
|С1
|С2
|С3
|С4
|С5
|Австралия
|—
|—
|белый
|жёлтый
|красный
|Китай
|—
|белый
|жёлтый
|красный
|—
|Япония
|белый
|жёлтый
|красный
|—
|—
|Майами
|—
|—
|белый
|жёлтый
|красный
|Канада
|—
|—
|белый
|жёлтый
|красный
|Монако
|—
|—
|белый
|жёлтый
|красный
|Барселона-Каталония
|—
|белый
|жёлтый
|красный
|—
|Австрия
|белый
|жёлтый
|красный
|Великобритания
|белый
|жёлтый
|красный
|Бельгия
|белый
|жёлтый
|красный
|Венгрия
|белый
|жёлтый
|красный
|Нидерланды
|белый
|жёлтый
|красный
|Италия
|белый
|жёлтый
|красный
|Испания
|белый
|жёлтый
|красный
|Азербайджан
|белый
|жёлтый
|красный
|Бахрейн (Сепанг)
|белый
|жёлтый
|красный
|Сингапур
|белый
|жёлтый
|красный
|США (Остин)
|белый
|жёлтый
|красный
|Мехико
|белый
|жёлтый
|красный
|Сан-Паулу
|белый
|жёлтый
|красный
|Лас-Вегас
|белый
|жёлтый
|красный
|Катар
|белый
|жёлтый
|красный
|Абу-Даби
|белый
|жёлтый
|красный