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Pirelli назвала составы шин для заключительных этапов сезона

Pirelli назвала составы шин для команд на финальные этапы сезона Формулы-1 2026 года: в Лас-Вегасе и Абу-Даби выбраны C3–C5, в Катаре — C1–C3.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.11.2026, 20:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Pirelli определила, какие составы шин будут доступны командам на трёх заключительных этапах сезона — в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

По сравнению с прошлым годом выбор остался прежним. В Лас-Вегасе и Абу-Даби команды получат самые мягкие составы C3, C4 и C5, а в Катаре — наиболее жёсткие C1, C2 и C3.

В Pirelli объяснили решение особенностями катарской трассы. На ней много быстрых поворотов, из-за чего шины испытывают высокие нагрузки, особенно на передней оси.

Условия на городской трассе в Лас-Вегасе существенно отличаются. В это время года там обычно прохладно, поэтому шины должны быстро выходить на рабочую температуру. В Абу-Даби сочетание трёх самых мягких составов позволит использовать разные стратегии и найти баланс между скоростью и износом шин.

Составы резины в сезоне 2026 года

Гран При / СоставыС1С2С3С4С5
Австралиябелыйжёлтыйкрасный
Китайбелыйжёлтыйкрасный
Япониябелыйжёлтыйкрасный
Майамибелыйжёлтыйкрасный
Канадабелыйжёлтыйкрасный
Монакобелыйжёлтыйкрасный
Барселона-Каталониябелыйжёлтыйкрасный
Австриябелыйжёлтыйкрасный
Великобританиябелыйжёлтыйкрасный
Бельгиябелыйжёлтыйкрасный
Венгриябелыйжёлтыйкрасный
Нидерландыбелыйжёлтыйкрасный
Италиябелыйжёлтыйкрасный
Испаниябелыйжёлтыйкрасный
Азербайджанбелыйжёлтыйкрасный
Бахрейн (Сепанг)белыйжёлтыйкрасный
Сингапурбелыйжёлтыйкрасный
США (Остин)белыйжёлтыйкрасный
Мехикобелыйжёлтыйкрасный
Сан-Паулубелыйжёлтыйкрасный
Лас-Вегасбелыйжёлтыйкрасный
Катарбелыйжёлтыйкрасный
Абу-Дабибелыйжёлтыйкрасный

Источник

Pirelli (215)

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