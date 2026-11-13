Pirelli назвала составы шин для заключительных этапов сезона

Компания Pirelli определила, какие составы шин будут доступны командам на трёх заключительных этапах сезона — в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

По сравнению с прошлым годом выбор остался прежним. В Лас-Вегасе и Абу-Даби команды получат самые мягкие составы C3, C4 и C5, а в Катаре — наиболее жёсткие C1, C2 и C3.

В Pirelli объяснили решение особенностями катарской трассы. На ней много быстрых поворотов, из-за чего шины испытывают высокие нагрузки, особенно на передней оси.

Условия на городской трассе в Лас-Вегасе существенно отличаются. В это время года там обычно прохладно, поэтому шины должны быстро выходить на рабочую температуру. В Абу-Даби сочетание трёх самых мягких составов позволит использовать разные стратегии и найти баланс между скоростью и износом шин.

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