В Pirelli сообщили об уходе Марио Изолы

Руководитель гоночного подразделения компании Pirelli Марио Изола объявил о своем уходе с занимаемой должности. Уже с 1 марта его место займет Дарио Маррафуски, который работает в шинном концерне с 2008 года и хорошо знаком с внутренними процессами компании.

В официальном сообщении Pirelli отмечается, что Марио Изола останется в компании до 1 июля 2026 года. Такой шаг позволит обеспечить максимально плавную передачу дел и даст возможность новому руководителю Дарио Маррафуски вникнуть во все нюансы работы гоночного подразделения.

После завершения этого переходного периода Марио Изола окончательно покинет компанию, чтобы заняться другими направлениями своей профессиональной деятельности.

В кратком заявлении Pirelli подчеркнули: «Компания выражает благодарность Марио Изоле за преданность делу и большую страсть, с которыми он на протяжении многих лет вносил свой вклад в развитие гоночного подразделения».

Информация о возможном уходе Изолы из Pirelli появилась в начале текущего года. По имеющимся данным, ему предложили руководящую должность в спортивной структуре итальянского национального автоклуба ACI. Сообщается, что Марио дал согласие на это предложение.