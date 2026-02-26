Главная Новости Pirelli В Pirelli сообщили об уходе Марио Изолы
Новости

В Pirelli сообщили об уходе Марио Изолы

Дарио Маррафуски сменит Марио Изолу на посту руководителя гоночного подразделения Pirelli с 1 марта 2024 года, обеспечив преемственность компании.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.02.2026, 16:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Руководитель гоночного подразделения компании Pirelli Марио Изола объявил о своем уходе с занимаемой должности. Уже с 1 марта его место займет Дарио Маррафуски, который работает в шинном концерне с 2008 года и хорошо знаком с внутренними процессами компании.

В официальном сообщении Pirelli отмечается, что Марио Изола останется в компании до 1 июля 2026 года. Такой шаг позволит обеспечить максимально плавную передачу дел и даст возможность новому руководителю Дарио Маррафуски вникнуть во все нюансы работы гоночного подразделения.

После завершения этого переходного периода Марио Изола окончательно покинет компанию, чтобы заняться другими направлениями своей профессиональной деятельности.

В кратком заявлении Pirelli подчеркнули: «Компания выражает благодарность Марио Изоле за преданность делу и большую страсть, с которыми он на протяжении многих лет вносил свой вклад в развитие гоночного подразделения».

Информация о возможном уходе Изолы из Pirelli появилась в начале текущего года. По имеющимся данным, ему предложили руководящую должность в спортивной структуре итальянского национального автоклуба ACI. Сообщается, что Марио дал согласие на это предложение.

Источник

Марио Изола (45)Pirelli (116)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация