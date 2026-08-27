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Pirelli объявила составы шин для этапов в Баку, Сепанге и Сингапуре

Pirelli объявила составы шин для осенней серии Формулы-1 2026 года: на Гран-при Азербайджана и Сингапура выбраны C3–C5, Бахрейна — C2–C4.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.08.2026, 14:13·2 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Pirelli проинформировала команды о составах шин, которые будут доступны на осеннем отрезке чемпионата с тремя гонками подряд. Серия стартует в конце сентября на Гран При Азербайджана, а завершится в начале октября Гран При Сингапура.

Для городских трасс Баку и Сингапура Pirelli назначила наиболее «мягкую» комбинацию. В ней C3 будет обозначен как Hard, C4 — как Medium, а C5 — как Soft.

На Гран При Бахрейна, который в этом году состоится на малайзийской трассе Сепанг со 2 по 4 октября, команды получат «среднюю» тройку составов: C2, C3 и C4. Покрытие в Сепанге отличается высокой абразивностью и не ремонтировалось с момента последнего проведения там гонки Формулы 1 в 2017 году.

Отказ от самых жёстких составов должен уменьшить разницу во времени прохождения круга между стратегиями с одним и двумя пит-стопами. Это позволит командам рассматривать больше вариантов тактики.

Составы резины в сезоне 2026 года

Гран При / СоставыС1С2С3С4С5
Австралия--
Фото: F1news.ru
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Фото: F1news.ru
Китай-
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Япония
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Майами--
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Канада--
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Монако--
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Барселона-Каталония-
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Австрия
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Великобритания
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
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Бельгия
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Фото: F1news.ru
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Венгрия
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Нидерланды
Фото: F1news.ru
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Италия
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Фото: F1news.ru
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Испания
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
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Азербайджан
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Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Бахрейн
Фото: F1news.ru
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Сингапур
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru

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