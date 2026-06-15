В первой половине июня четыре бренда изменили цены на новые автомобили

В первой половине июня 2026 года на российском рынке были зафиксированы изменения цен на новые автомобили у четырех официально представленных брендов. Об этом информируют специалисты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на результаты мониторинга портала «Цена Авто».

Изменения коснулись сразу нескольких моделей премиальной марки Hongqi. Так, стоимость седана H6 снизилась на сумму от 161 до 231 тысячи рублей, что эквивалентно уменьшению на 3,5–5,3%. В то же время седан H9 подорожал на 10 тысяч рублей, что составило рост на 0,2%. Кроссовер HS3 стал стоить дороже на 20–60 тысяч рублей (увеличение на 0,6–1,9%), а цена кроссовера HS5 выросла на 29–99 тысяч рублей (плюс 0,7–2,2%).

Изменения затронули и Jetour Dashing: в течение первых двух недель июня этот кроссовер подешевел на 50 тысяч рублей, что соответствует снижению на 1,3–1,8%.

Снижение цены было отмечено и у легкой коммерческой модели Avior V90. Стоимость этой машины уменьшилась на 310 тысяч рублей, что составляет 6,1–6,2% от прежней цены.

Небольшой рост цены был зафиксирован на кроссовер «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» с телематической системой, 136-сильным мотором и механической коробкой передач. Автомобиль подорожал на 15 тысяч рублей, что эквивалентно увеличению на 0,7%.

Фото: АВТОСТАТ