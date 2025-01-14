Российскому рынку «ловить» нечего в первом полугодии 2025 года. Вся надежда на вторую половину года.

Вопреки ожиданиям, санкционные проблемы останутся актуальны и в 2025 году, как сообщил руководитель АЕБ. Этот процесс довольно инертен и станет препятствием для развития отрасли. По мнению Анатолия Калицева, высокая ключевая ставка сохранится как минимум в первой половине года.

Эксперт высказал надежду на перезапуск локальных производств в текущем году. Однако он предупредил об ожидаемой серьезной просадке в первые полгода 2025-го, а также о сложностях, с которыми столкнутся как клиенты, так и производители.

Председатель Комитета автопроизводителей подчеркнул, что ситуация может начать меняться со второй половины года. По его мнению, можно ожидать снижения ключевой ставки и роста спроса на автомобили по конкурентоспособным ценам.

Анатолий Калицев выразил уверенность в перспективах роста локального производства. Он также предсказал реструктуризацию российского автомобильного рынка в текущем году, включая уменьшение количества участников.

Эксперт утверждает, что в 2025 году произойдет сокращение объемов параллельного импорта в автомобильной отрасли. Он ожидает, что спрос на дорогие премиальные машины снизится более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Эксперт подчеркнул, что сегмент электромобилей не переживет взрывного роста продаж из-за введения утильского сбора на данную категорию автомобилей. Он отметил необходимость разработки государственной программы поддержки электромобилей, аналогичной той, что существует в других странах.

По мнению Анатолия Калицева, в 2025 году рынок автомобилей с пробегом немного снизится, и часть его объема перейдет в сектор частных продаж, как это было ранее. Он уверен, что стимулирование рынка новых автомобилей окажет влияние на сегмент подержанных авто.