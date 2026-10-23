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В Остине ожидают рекордной прибыли от проведения Гран-при

Гран При США 2026 в Остине может принести региону рекордный миллиард долларов: загрузка отелей достигла 95%, а гонка стала ключевым событием для бизнеса.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.10.2026, 12:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Гран При США в Остине уже давно является постоянной частью календаря. На этом этапе традиционно доступны относительно недорогие билеты, а трибуны собирают большое количество болельщиков.

Согласно данным местного управления по туризму, Гран При США 2026 года способен принести региону рекордную прибыль — около миллиарда долларов США. Заполняемость отелей в Остине достигла 95%. Для многих местных компаний гонка остается одним из главных событий года.

«Это лучший октябрь за все время работы нашего отеля с момента его открытия в 2010 году. Только эти четыре дня Формулы 1 приносят около семи процентов нашей годовой выручки — и это при том, что мы работаем 365 дней в году», - рассказала местному телеканалу управляющая отелем Джоанна Маккрири.

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