В Остине ожидают рекордной прибыли от проведения Гран-при

Гран При США в Остине уже давно является постоянной частью календаря. На этом этапе традиционно доступны относительно недорогие билеты, а трибуны собирают большое количество болельщиков.

Согласно данным местного управления по туризму, Гран При США 2026 года способен принести региону рекордную прибыль — около миллиарда долларов США. Заполняемость отелей в Остине достигла 95%. Для многих местных компаний гонка остается одним из главных событий года.

«Это лучший октябрь за все время работы нашего отеля с момента его открытия в 2010 году. Только эти четыре дня Формулы 1 приносят около семи процентов нашей годовой выручки — и это при том, что мы работаем 365 дней в году», - рассказала местному телеканалу управляющая отелем Джоанна Маккрири.