В Остине ждут приезда «Формулы-1» даже те, кто не планирует посещать гонку

Гоночная неделя Формулы 1 в Остине, столице Техаса, интересна не только владельцам билетов на автодром. Сегодня главная местная газета Austin American Statesman опубликовала материал с заголовком «Как получить удовольствие в дни гоночной недели, не имея билета».

В статье говорится: «Даже если у вас нет билета на автодром, вы всё равно сможете почувствовать вкус этой атмосферы роскоши международного масштаба, которая сопровождает Формулу 1. Несколько команд устраивают в городе бесплатные акции и местные бары готовятся к этому событию».

Свои фан-зоны в Остине организуют Williams, Mercedes, Red Bull Racing и Racing Bull, а также Audi и Ferrari. Посетителей ждёт разнообразная программа.

Фан-зона Williams открылась пару часов назад и будет работать на протяжении шести дней на Авеню Конгресса — одной из центральных улиц города. В разные дни там будут появляться гонщики команды: они смогут пообщаться с болельщиками и ответить на их вопросы. Кроме того, публика получит возможность подробно рассмотреть современную машину Формулы 1, пусть даже это будет лишь шоу-кар.

В четверг начнёт работу фан-зона Mercedes. Там покажут машину W17 и Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé — новейший электромобиль с выраженным спортивным характером. Также гостей ждут живая музыка и классические техасские блюда.

Red Bull и Racing Bulls подготовили программу «Гоночные ночи Остина». Она стартует в четверг вечером на территории 5-звёздочного отеля Inn Cahoots. Там воссоздадут гараж команды Формулы 1, а главным событием станет выступление Лиама Лоусона и его музыкального коллектива.

Как отмечает газета, мероприятие организует журнал Esses Magazine, посвящённый культуре Формулы 1, поэтому посетителей ожидает особенно много интересных событий.

В этом году к традиционным командам чемпионата присоединилась Audi F1. Её фан-зона откроется в пятницу в Central Machine Works — бывших мастерских, где сейчас работает пивоварня в немецком стиле. Гостям покажут коллекцию редких автомобилей и флагманские модели Audi. В программе также заявлены выступления популярных диджеев и крафтовое пиво. Для посетителей предусмотрен даже дресс-код: им предлагают выбрать одежду в чёрно-белой гамме.

Ferrari, в свою очередь, организует в клубе Soho House своеобразный филиал «Паддок-клуба». Сообщается, что эта идея принадлежала Льюису Хэмилтону. Поскольку Soho House прежде всего является музыкальным клубом и расположен на улице Music Lane, там выступят местные артисты разных жанров, причём не только музыканты.