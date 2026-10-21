Антонелли и Расселл в Остине будут выступать на одинаковых машинах

На этапе в Сингапуре Mercedes использовала разные технические конфигурации: Кими Антонелли выступал на машине с новинками, а Джордж Расселл — на W17 в прежнем варианте. Перед Гран При США руководитель команды Тото Вольфф подтвердил, что в Остине последние обновления получит и машина Расселла.

Тото Вольфф: «Этапы в Малайзии и Сингапуре сложились для нас непросто, и мы много работали над тем, чтобы понять, где допустили ошибки, и что нужно исправить.

В Остине у нас будет возможность реабилитироваться. На обе машины мы поставим последние обновления и продолжим улучшать W17. Борьба в пелотоне очень плотная, поэтому нам необходимо продолжать прогрессировать, если мы хотим стабильно бороться в числе лидеров на заключительных этапах сезона.

Гран При США открывает ещё одну напряжённую серию из трёх гонок подряд. На кону многое, но мы не будем забегать вперёд. Сейчас главное сосредоточиться на предстоящем уик-энде, хорошо сделать свою работу, выжать максимум из машины и двигаться вперёд от гонки к гонке.

В Остине у нас также запланирована насыщенная программа за пределами трассы – в городе пройдёт несколько спонсорских мероприятий. Центральное место в ней займёт совместная программа AMG и MANUFAKTUR. В течение уик-энда мы расскажем о спортивных возможностях автомобилей Mercedes, качестве их исполнения и возможностях для индивидуализации. Мы рассчитываем достойно показать всё это, но главное для нас добиться результата там, где это действительно важно – на трассе».