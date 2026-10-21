Главная Новости Mercedes Антонелли и Расселл в Остине будут выступать на одинаковых машинах
Новости

Антонелли и Расселл в Остине будут выступать на одинаковых машинах

Тото Вольфф подтвердил, что Mercedes установит последние обновления на обе машины перед Гран При США, где команда рассчитывает вернуться в борьбу за лидерство.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.10.2026, 12:32·2 мин
single
Фото: F1news.ru

На этапе в Сингапуре Mercedes использовала разные технические конфигурации: Кими Антонелли выступал на машине с новинками, а Джордж Расселл — на W17 в прежнем варианте. Перед Гран При США руководитель команды Тото Вольфф подтвердил, что в Остине последние обновления получит и машина Расселла.

Тото Вольфф: «Этапы в Малайзии и Сингапуре сложились для нас непросто, и мы много работали над тем, чтобы понять, где допустили ошибки, и что нужно исправить.

В Остине у нас будет возможность реабилитироваться. На обе машины мы поставим последние обновления и продолжим улучшать W17. Борьба в пелотоне очень плотная, поэтому нам необходимо продолжать прогрессировать, если мы хотим стабильно бороться в числе лидеров на заключительных этапах сезона.

Гран При США открывает ещё одну напряжённую серию из трёх гонок подряд. На кону многое, но мы не будем забегать вперёд. Сейчас главное сосредоточиться на предстоящем уик-энде, хорошо сделать свою работу, выжать максимум из машины и двигаться вперёд от гонки к гонке.

В Остине у нас также запланирована насыщенная программа за пределами трассы – в городе пройдёт несколько спонсорских мероприятий. Центральное место в ней займёт совместная программа AMG и MANUFAKTUR. В течение уик-энда мы расскажем о спортивных возможностях автомобилей Mercedes, качестве их исполнения и возможностях для индивидуализации. Мы рассчитываем достойно показать всё это, но главное для нас добиться результата там, где это действительно важно – на трассе».

Источник

Тото Вольфф (226)Mercedes (921)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация