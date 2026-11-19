В ноябре 2026 года продажи автомобилей Lada в России могут оказаться ниже 30 тыс. штук. Одной из причин станет завершение программ льготного автокредитования. Об этом журналистам в кулуарах «Транспортной недели» сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передаёт ТАСС.

Руководитель компании рассчитывает, что возобновление льготного автокредитования в декабре поможет восстановить спрос. По его словам, программа позволит реализовать отложенный спрос.

Кроме того, поправки к проекту федерального бюджета предполагают увеличение финансирования льготного автокредитования в 2027 году. Одновременно обсуждается изменение требований к локализации автомобилей, которые смогут участвовать в программе.

Дополнительным фактором поддержки продаж Соколов назвал обновление модельного ряда Lada. В частности, стартуют продажи Lada Vesta с новым 1,8-литровым двигателем.

Глава «АвтоВАЗа» также рассказал о перспективах нового кроссовера Lada Azimut. Компания не ожидает значительных продаж этой модели в декабре 2026 года: после начала производства объёмы выпуска будут постепенно наращиваться. Как отметил Соколов, ключевым для проекта станет 2027 год.

Отдельно руководитель компании остановился на результатах продаж Lada Iskra. По его словам, к концу 2026 года «АвтоВАЗ» в целом удовлетворён показателями модели. В семейство Iskra входят седан, универсал и кросс-универсал, доступные с разными сочетаниями двигателей и коробок передач.