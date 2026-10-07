В новом Hongqi Tiangong 07 кресло пассажира раскладывается в кровать

В начале осени в Китае состоялась премьера роскошного седана Hongqi Tiangong 07. На местном рынке модель доступна в трех исполнениях: заднеприводных 640 Max и 730 Ultra, а также полноприводной версии 680 Ultra. Стоимость базовой модификации составляет 189 900 юаней (около 2,43 млн в переводе на рубли).

Одной из особенностей новинки стало пассажирское кресло, которое одним нажатием превращается в кровать длиной 1,6 метра. Предзаказы на большой электрический седан уже принимаются. Об этом сообщается в пресс-релизе от Hongqi, поступившем в редакцию CarsWeek.ru.

Кресло с электроприводом регулируется сразу по 16 направлениям. После нажатия кнопки поднимается подставка для ног, а спинка откидывается. В разложенном состоянии сиденье увеличивается до 1 617 мм, превращаясь в полноценное односпальное место.

Автопроизводитель рекомендует использовать такой режим во время стоянки — например, при зарядке автомобиля или отдыхе в продолжительной поездке. Кресло оснащено подогревом, вентиляцией и функцией массажа.

Фото: Carsweek.ru

Серийное производство крупного седана планируют начать во втором полугодии. Hongqi Tiangong 07 стал одной из наиболее заметных премьер марки на августовском автосалоне в Чэнду. Модель заняла четвертое место в семействе Tiangong после седана Tiangong 05 и кроссоверов с индексами 06 и 08.

Открытые испытания ассистентов Tiangong 07 Hongqi проведет 12 октября. Для тестов выбрана высокогорная трасса Баянбулак в Синьцзяне. Маршрут с многочисленными серпантинами и перепадами высот позволит специалистам проверить поведение автомобиля в различных дорожных условиях.

Моноприводная версия оснащается 462-сильным электродвигателем. Полноприводная модификация дополнительно получает 258-сильный мотор, благодаря чему совокупная отдача достигает 720 л.с. В зависимости от исполнения запас хода составляет 640, 680 или 730 км по стандарту CLTC.

На российском авторынке 5-метровый седан Hongqi Tiangong 07 пока не представлен.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что обновленный Hongqi H5 появится в российских автосалонах в IV квартале 2026 года.

Фото: Hongqi